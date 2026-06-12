طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة التفاهم مع واشنطن

أكد الإعلام الرسمي الإيراني عدم التخلي عن السيادة على مضيق هرمز بمسودة الاتفاق مع واشنطن، فيما غادرت طائرات عسكرية أميركية لأوروبا تمهيدا لتوقيع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس مذكرة تفاهم مرتقبة بجنيف، عقب إعلان ترامب إنهاء الحرب.

قال الإعلام الرسمي الإيراني، الجمعة، إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز، بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يُعمل عليها مع الولايات المتحدة.

وأوردت وكالة "إرنا"، أن "إيران لا تقدم في هذا النصّ أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة الى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي" على إيران.

وأوردت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مسؤولة، أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق قد يتم توقيعه في مدينة جنيف يوم الأحد المقبل، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع في الأسبوع ذاته؛ فيما نقلت الوكالة عن مسؤول في المجموعة الإشارة إلى أن الاتفاق، سيكون على الأرجح في إطار مذكرة تفاهم، وليس اتفاقا نهائيا.

وتوجّهت طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي إلى أوروبا، الخميس، استعدادا لإبرام اتفاق محتمل مع إيران،

ونقل الموقع الإخباري الأميركي "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، أن النشاط العسكري المتزايد مرتبط بتوقيع اتفاق مع إيران، في جنيف خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر بأن 4 طائرات نقل عسكرية أميركية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا، الخميس، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا بعد ادعاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات خلال مشاركته هاتفيا في تجمع انتخابي مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران، "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

تغطية خاصة ومتواصلة: