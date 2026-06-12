عراقجي: مذكرة التفاهم تتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان وهرمز ورفع الحصار ثم مفاوضات لـ60 يوما

أشار عراقجي إلى أنه "سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مضيفا أن المرحلة الأولى ستكون التوقيع على المذكرة ثم مفاوضات لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

تطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع واشنطن، حيث قال إنها تتضمن رفع الحصار الأميركي ومضيق هرمز وآليات بشأن الأموال المجمدة ومواضيع بشأن الملف النووي، وذكر أن مذكرة التفاهم من 14 بندا وهي لم تنته بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها.

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وأشار إلى أن "هناك مرحلتان تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفا "أجلنا مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما".

وأضاف عراقجي "سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وأوضح "إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة، وأوضحنا ذلك بصراحة".

وشدد على أن "ملف لبنان مذكور بشكل صريح في مذكرة التفاهم"، لافتا إلى أن إسرائيل "عدو للاتفاق المحتمل بيننا وبين أميركا"، وعدّ أنه "إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل بمذكرة التفاهم خلال الـ60 يوما فلن تمضي قدما المفاوضات بشأن بقية المواضيع".

وتابع عراقجي "في مذكرة التفاهم سيتعهد الطرف المقابل بعدم استخدام القوة، ويتعهد الطرفان باحترام السيادة الوطنية"، معتبرا أن "التهديدات لا تساعد في هذه الظروف بل قد تؤثر على التوصل لاتفاق محتمل".

فيما قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إنه "يجب الوفاء بالالتزامات دون أعذار أو شروط ولا سبيل آخر لإتمام الصفقة".