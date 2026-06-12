قصف على لبنان وعملية تفجير في الخيام وجيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية، مستهدفا بلدات جبشيت، وبلاط، وعريض دبين جنوبي لبنان، عقب تفجيرات ليلية في الخيام، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة فوق منطقة المطلة الحدودية.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات جنوبيّ لبنان، الجمعة، وأعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت صوب قوّاته.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتعرّض بلدات الجنوب اللبناني لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية صباح اليوم غارات جوية استهدفت بلدة جبشيت ومحيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، بالإضافة إلى غارة طالت منطقة عريض دبين، وجاء ذلك عقب عملية تفجير نفذتها القوات الإسرائيلية ليلًا في بلدة الخيام.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "بعد إطلاق الإنذارات، قبل قليل بشأن توغّل طائرة معادية في منطقة المطلة، اعترضت القوات الجوية، مسيّرة رُصدت في المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، جنوبيّ لبنان".

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