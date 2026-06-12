ما الأسباب التي دفعت وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إلى الاستقالة؟

في تطور مفاجئ، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته، الخميس، احتجاجاً على ما اعتبره تقصيراً حكومياً في توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الجيش، مؤكداً أن خطة الاستثمار الدفاعي المطروحة لا تلبي احتياجات القوات المسلحة في ظل تزايد التهديدات.

قدّم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته، أمس الخميس، في خطوة مفاجئة هزّت الحكومة البريطانية، مرجعاً قراره إلى ما وصفه بعدم التزام رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة الخزانة بتوفير التمويل الكافي لقطاع الدفاع، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية.

وقال هيلي في رسالة استقالته الموجهة إلى ستارمر إن "الحكومة ووزارة الخزانة لم تكونا مستعدتين لتوفير الموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها التهديدات"، مضيفاً أنه بعد إبلاغه بأن تسوية خطة الاستثمار الدفاعي لا تلبي احتياجات القوات المسلحة، لم يعد أمامه خيار سوى التنحي عن منصبه.

وتأتي هذه الاستقالة في توقيت حساس، إذ كانت الحكومة قد أجلت الإعلان عن خطة استثمار دفاعية طال انتظارها، من شأنها تحديد ميزانية القطاع العسكري خلال السنوات العشر المقبلة، وسط تقارير تشير إلى أن التمويل المقترح سيكون أقل بكثير من مطالب وزارة الدفاع.

وأشار هيلي إلى أن قراره يأتي أيضاً في ظل تصاعد الضغوط السياسية على الحكومة، وذلك قبل أسبوع من انتخابات فرعية قد تزيد من تعقيد موقف رئيس الوزراء داخل حزب العمال.

وفي أعقاب الاستقالة، أعلنت الحكومة تعيين الضابط السابق في الجيش دان غارفيس وزيراً جديداً للدفاع، فيما أكد ستارمر أن "أولوية الحكومة هي ضمان أمن الشعب البريطاني"، مشدداً على التزامه برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من العام المقبل، على أن يصل إلى 3% خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

من جهته، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعواته لدول حلف شمال الأطلسي إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات متزايدة من قطاع الصناعات الدفاعية بسبب تأخر الإعلان عن الخطة الجديدة.

وكان من المتوقع الكشف عن الخطة الدفاعية خلال الأسبوع المقبل، إلا أن تأجيلها المتكرر أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية، خاصة بعد تصريحات هيلي التي اعتبرت أن المسودة الحالية "أقل بكثير مما هو مطلوب لضمان أمن البلاد في هذه المرحلة الحرجة".

وحذّر الوزير المستقيل من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تراجع جاهزية القوات المسلحة وارتفاع المخاطر على الجنود في العمليات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الأمن القومي البريطاني.

في المقابل، رأت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك أن استقالة هيلي تعكس "حالة الاضطراب داخل الحكومة"، معتبرة أن ولاية ستارمر "تواجه انهياراً متسارعاً" في ظل التطورات الأخيرة.