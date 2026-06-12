مجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيّرات لـ"إف بي آي" وتهدد المونديال

أعلنت مجموعة القرصنة "حنظلة" اختراق أنظمة مسيّرات مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، وهددت باستهداف المنتخبات وحافلاتها خلال بطولة كأس العالم المنطلقة هذا الأسبوع، في حين شكك موقع "سايت" بصحة المقاطع المنشورة لاختراق مفترض.

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة"، التي يُعتقد أنّها على صلة بإيران، اختراق أنظمة طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم التي انطلقت مبارياتها هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر موقع رصد، اليوم الجمعة.

ونقل موقع "سايت" المتخصص بمتابعة المجموعات المسلّحة ومجموعات القرصنة، بيانا لمجموعة القرصنة، جاء فيه أن المقرصنين تمكّنوا "لأشهر" من الوصول إلى "جميع الصور وجميع المشتبه بهم" الذين التقطت صورهم طائرات مسيّرة من نوع "إف بي في" (FPV) يستخدمها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال المقرصنون إن المسيّرات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، وفحص لوحات السيارات، ومستخدمة في مكافحة الإرهاب.

ووفق موقع "سايت"، فقد جاء في بيان حنظلة: "عليكم تشديد إجراءات الأمن في كأس العالم، فنحن لا نطيق بعض هذه الفرق على الإطلاق. لا تنسوا: طائرات إف بي في (FPV) منتشرة في كل مكان، لا تدري متى قد تجد إحداها طريقها إلى حافلة فريقكم".

ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بنشر مسيّرات حول ملاعب كأس العالم، للحماية من الطائرات غير المصرح لها.

وسيُحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأميركية التي تستضيف مباريات، وكذلك فوق فعاليات المشجعين المرتبطة بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انطلقت، أمس الخميس.

وكان تدريب الشرطة المحلية وشرطة الولايات على مواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة غير المرخصة في كأس العالم، جزءا من منحة فدرالية بقيمة 500 مليون دولار لمكافحة هذا التهديد المتزايد للأحداث الرياضية.

وقد حذّرت وزارة العدل من احتمال وقوع هجمات إلكترونية من قبل جهات إيرانية عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على طهران في شباط/ فبراير، والتي أشعلت فتيل الحرب.

ونشرت حنظلة صورا ومقاطع قالت إنها التُقطت بمسيّرات تم اختراقها، وهو ما نفاه موقع "سايت".

وذكر الموقع أن أحد المقاطع المصورة للاختراق المفترض تم إنتاجه في الواقع بواسطة منصة برمجيات في كانون الأول/ ديسمبر 2024، للترويج لاستخدام قسم شرطة أميركي لتقنية المنصة في مسح أضرار الأعاصير.

وقالت حنظلة في آذار/ مارس، إنها اخترقت حساب البريد الإلكتروني لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، ونشرت صورا شخصية، ومواد أخرى عبر الإنترنت.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.