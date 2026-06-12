مسؤول أميركي كبير: واشنطن ستحصل على مواد مخصبة من إيران والاتفاق يشمل لبنان

قدر مسؤول أميركي رفيع أن هناك فرصة تتراوح بين 80-85% لتوقيع اتفاق مع إيران، وقال إن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق، وأشار إلى أنه سيشمل لبنان أيضا.

قال مسؤول أميركي كبير مساء، الجمعة، إن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران، وأشار إلى أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيشمل لبنان أيضا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع صحافيين، إن التفاهم "يشمل لبنان، وإيران، ودول الخليج، وإسرائيل".

وقدّر أن هناك فرصة تتراوح بين 80 إلى 85%، ولكنها "ليست 100%"، لتوقيع اتفاق مع إيران في "الأيام المقبلة".

وقال في تصريحات للصحافيين "نتوقع توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. لا أستطيع تحديد موعد دقيق".

وأضاف المسؤول "لو أردت أن أؤكد لكم ثقتي بأننا سنوقع الاتفاق، لربما قلت 75% هذا الصباح، وربما تكون النسبة الآن أقرب إلى 80-85%، لكنها ليست 100%".

وأشار إلى أنه "إذا امتثلت إيران فستكافأ اقتصاديا"، مضيفا أن الاتفاق "يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، ويتضمن آلية تفتيش تضمن التزاما طويل الأمد وقابلا للتنفيذ".

وتابع المسؤول الأميركي "سيكون هناك تخفيف للعقوبات بناء على أداء إيران والتزامها بالاتفاق".

وأوضح أن "إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات كانت صياغة الالتزام بتدمير المواد المخصبة"، وحذر في الوقت ذاته "إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق فلا نتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية". وأضاف "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وكتب عراقجي على منصة "إكس"، أن "مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى عاصمة باكستان التي تؤدي دور الوساطة الرئيسي بين البلدين. وأضاف بعدما نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم، "في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه".

من جانبه، تابع شريف "في ظل جهود الوساطة الباكستانية المكثفة، نُدرك تماما حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام".

فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مسودة مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، هي غير مرتبطة بما تمّ الاتفاق عليه، متهما طهران بعدم التفاوض بحسن نيّة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، أن "البنود التي سرّبتها إيران.... لا علاقة لها بالبنود التي تم الاتفاق عليها كتابة. ما قالوه... لا صلة له بالحقيقة"، معتبرا أن الإيرانيين "يفتقرون إلى النزاهة في التعامل، ولا يعرفون معنى التعامل بحسن نية". وتابع "عليهم تدبير أوضاعهم بسرعة!".