موجز أنباء العالم الجمعة

تصدرت التطورات المرتبطة بإيران المشهد الدولي، مع حديث عن تفاهمات أميركية-إيرانية جديدة وتراجع أسعار النفط، فيما تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية وشهدت أوروبا تحركات عسكرية مرتبطة بحلف الناتو بالإضافة إلى العديد من القضايا حول العالم.

تحدث الإعلام الرسمي الإيراني، الجمعة، عن مسودة تفاهم مع واشنطن تبقي مضيق هرمز تحت إشراف طهران، مع التمسّك بالمطالب النووية في مفاوضات بشأن برنامجها يُفترض أن تعقد في مهلة 60 يوما، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوضع حد للحرب الأميركية – الإسرائيلية على طهران.

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وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وكتب شريف على منصة "إكس": "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران اختراق أنظمة طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم التي انطلقت مبارياتها الخميس، حسبما ذكر موقع رصد.

استدعت الهند مجددا القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لديها، بحسب ما أفادت حكومة نيودلهي، احتجاجا على هجوم أميركي ثالث استهدف بحارة هنودا على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

وتراجعت أسعار النفط بشكل ملموس بعد إعلان الرئيس الأميركي، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم بعد قرارها بشأنه.

الحرب الروسية الأوكرانية

أسفرت ضربات أوكرانية عن سقوط قتيلين وجريحين ليل الخميس - الجمعة في منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أفادت السلطات المحلية.

وتعرض مبنى سكني في مدينة بمنطقة تتارستان الروسية على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا، لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية الجمعة، حسبما أعلن مسؤولون روس، ما أدى إلى إلغاء احتفالات بمناسبة العيد الوطني.

أميركا/ أوروبا

أبلغت الولايات المتحدة الأوروبيين بنيّتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

كوريا الجنوبية

حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المّدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

إفريقيا الوسطى

تتوجه رحلة أميركية تقلّ مُرحَّلين إيرانيين وأفغانيين وأتراكا وجورجيين، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق نظام لتتبع الرحلات الجوية ومحام مطلع على القضية.

البابا/ إسبانيا

قال البابا لاوون الرابع عشر لمهاجرين في مركز استقبال في جزيرة تينيريفي الإسبانية "كلنا مهاجرون"، وذلك في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى إسبانيا سلّطت الضوء على معاناة الوافدين غير النظاميين.

نيجيريا

أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أنه تم قتل 13 ألف "إرهابي" على الأقل في نيجيريا خلال "العام المنصرم"، مؤكداً أن حصيلة القتلى جراء التمرد في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في أيار/ مايو 2023.

ناتو/ كوسوفو

أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيقلص عديد قواته في بعثة حفظ السلام في كوسوفو، عازيا ذلك إلى تحسّن الوضع الأمني.

الفيليبين

يواصل عناصر الإنقاذ في جنوب الفيليبين إزالة العوائق من الطرق رغم الأمطار والبحث عن مفقودين جراء الزلزال القوي الذي وقع الإثنين وتسبب بمقتل 46 شخصا فيما لا يزال 38 مفقودين.

الصين

أعلنت الصين أنها تحتجز مواطنا أميركيا هو محلل في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس.

مكافحة الإيدز

نبّه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يُعرّض "للخطر" مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية والواقيات الذكرية.

بريطانيا

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في نيسان/ أبريل، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة، مع تراجع النمو بفعل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يشكل انتكاسة لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط أزمة سياسية يواجهها.

"سبايس إكس"

تطلق شركة "سبايس إكس" المتخصصة في مجال الطيران والفضاء أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ، يُتوقَع أن يتكلل بالنجاح المنشود في ظل مؤشرات إلى رغبة عارمة لدى كبار المستثمرين وصغارهم على السواء في الاستحواذ على أسهم فيها.