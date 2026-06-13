إصابات بهجوم مسيّرات أوكرانية على ميناء جنوبي روسيا

كييف كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها بالطائرات المسيّرة على روسيا مستهدفة الأراضي الأوكرانية المحتلة وعمق المناطق الروسية، أحيانا على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة.

أدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منشآت أحد المرافئ في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص، وفق ما أفادت السلطات المحلية، صباح السبت.

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وبحسب حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتيف اندلع حريق جرّاء "سقوط حطام طائرات مسيّرة" على محطة بحرية في تيمريوك على بحر آزوف، بالقرب من مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها.

وأضاف، على تطبيق تلغرام، أن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون، موضحا أن 96 عنصرا شاركوا في جهود إخماد الحريق.

وكانت كييف كثّفت وخلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها بالطائرات المسيّرة على روسيا التي بدأت غزوا واسعا لأوكرانيا منذ أربع سنوات. وتستهدف هذه الضربات الأراضي الأوكرانية المحتلة وعمق المناطق الروسية، أحيانا على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة.

وأعلن الجيش الروسي أنه أسقط ليلة الجمعة إلى السبت ما مجموعه 177 طائرة مسيّرة أوكرانية.

وتركّز اوكرانيا ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في روسيا، كمستودعات النفط والمصافي، بهدف حرمان موسكو من العائدات التي تجنيها من بيع المحروقات.