أوكرانيا: ربط محطة زابوريجيا النووية بالكهرباء بعد انقطاع جراء قصف

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعادة وصل محطة محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الخارجية، بعد انقطاع استمر 3 أيام نتيجة ضربة استهدفت بنية تحتية كهربائية. واعتمدت المحطة خلال تلك الفترة على مولدات الديزل الطارئة لضمان استمرار تبريد المفاعلات.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعادة ربط محطة زابوريجيا الأوكرانية، التي تحتلها روسيا، بشبكة الكهرباء اليوم السبت، بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة.

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وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في منشور لها على منصة "إكس"، إن إعادة الربط الكهربائي تمت بعد إصلاح خط احتياطي في أثناء وقف محلي لإطلاق النار.

وأضافت أنه خلال انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، اضطرت أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا إلى الاعتماد على مولدات الديزل الطارئة، للحفاظ على تبريد مفاعلاتها.

وهذا هو الانقطاع التاسع عشر للتيار الكهربائي عن المحطة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، وتسبّبت به ضربة مساء الأربعاء على محطة كهرباء فرعية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "استمرت هذه الحادثة قرابة 3 أيام، وكانت واحدة من أطول حالات انقطاع التيار الكهربائي في الموقع، ما يؤكد الهشاشة الشديدة لشبكة الكهرباء".

وكانت الوكالة صرحت سابقا بعدم رصد أي تسرب إشعاعي، وبأن مستويات الإشعاع بقيت في نطاقها الطبيعي.

وفي السياق، تستعد المحطة حاليا لإصلاح خط الطاقة الرئيسي المتوقف منذ 24 آذار/ مارس.

وتقع زابوريجيا قرب خط الجبهة جنوبي أوكرانيا، وقد استولت عليها موسكو في الأيام الأولى للغزو الروسي في العام 2022.

وقد تبادلت موسكو وكييف الاتهامات مرارا بالمخاطرة بوقوع كارثة نووية، من خلال شن هجمات قرب المحطة.