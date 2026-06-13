إيران تعلن موعد دفن خامنئي الأب

أعلن الإعلام الإيراني أن جثمان المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، سوف يوارى الثرى ما بين الرابع والتاسع من تموز/ يوليو القادم، في مسقط رأسه بمدينة مشهد.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، "أيريب"، اليوم السبت أن مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، ستجري في تموز/ يوليو المقبل، في ظل تفاؤل الوسطاء بقرب التوقيع على اتفاق ينهي الحرب الجارية منذ 28 شباط/ فبراير.

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وأضافت "أيريب" أن مراسم الجنازة والدفن والوداع لخامنئي ستقام في الفترة من الرابع حتى التاسع من تموز/ يوليو. وقُتل خامنئي في الضربة الأولى للحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في شباط/ فبراير الماضي. ومنذ ذلك الحين خلفه ابنه، مجتبى، الذي ينظر إليه على أنه أقل تسامحا.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد صرح في وقت سابق بأن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال، إذ من المتوقع اختتام المفاوضات خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، على أن يتبع ذلك التوقيع الإلكتروني الفوري على الاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء في تصريحاته على منصة "إكس"؛ "نحن أقرب إلى اتفاقية السلام من أي وقت مضى. ومع توقع الانتهاء على الأرجح خلال الـ24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني على اتفاقية السلام بعد ذلك مباشرة، يليه محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل"، بحسب قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية.

ومن المتوقع أن تنطلق مراسم جنازة خامنئي من طهران، وأن يتجه الموكب إلى قم، معقل كثير من كبار المراجع الشيعية، ومن ثم إلى مشهد، مسقط رأسه، حيث سيوارى الثرى في ضريح الإمام الرضا، الذي يعتبر أقدس موقع لدى الشيعة.

كما ستقام جنازة ابنة خامنئي وزوجها، اللذين قتلا في الغارة ذاتها التي نفذت في شباط/ فبراير، في اليوم نفسه.