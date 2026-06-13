تقرير: استغلال جنسي للاجئين بينهم قاصرات في مخيمات تشاد

"بعض الحالات شملت استهداف فتيات قاصرات، فيما تحدثت إفادات عن استغلال لاجئين عبر تقديم الغذاء أو فرص العمل مقابل ممارسات جنسية"

كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن حالات استغلال وإساءة جنسية ارتكبها موظفون محليون وأجانب يعملون معها في شرق تشاد على الحدود مع السودان، وفق مذكرة داخلية سرية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

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وبحسب التقرير، الذي أُنجز في تموز/يوليو الماضي ونشرت الوكالة تفاصيله لأول مرة اليوم السبت، فقد تم توثيق 59 ادعاءً بالاعتداء والاستغلال الجنسي، ما أدى إلى فصل 18 موظفا ومنعهم من العمل مستقبلا.

وأشار التقرير إلى أن بعض الحالات شملت استهداف فتيات قاصرات، فيما تحدثت إفادات عن استغلال لاجئين عبر تقديم الغذاء أو فرص العمل مقابل ممارسات جنسية. كما لفت إلى أن تكرار بعض الوقائع يثير مخاوف من وجود أنماط قد ترقى إلى الاتجار الجنسي المنظم.

وقالت المنظمة إنها أطلقت تحقيقا استمر عدة أشهر بعد تقرير سابق لوكالة أسوشيتد برس تضمن شهادات لنساء اتهمن عاملين في المجال الإنساني باستغلالهن داخل مخيمات اللاجئين في تشاد، التي تستضيف مئات آلاف الفارين من الحرب المستمرة في السودان.

وأضافت أن التحقيق لم يتمكن في بعض الحالات من التحقق من الادعاءات أو تحديد هوية المسؤولين عنها، إلا أن نتائجه أظهرت أن الانتهاكات كانت أوسع نطاقا مما كان معروفاً في السابق.

وتُعد منظمة أطباء بلا حدود من أكبر الجهات العاملة في مخيمات اللاجئين بشرق تشاد، حيث تقدم خدمات الإغاثة والرعاية الطبية للنازحين واللاجئين القادمين من السودان.