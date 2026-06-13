تقرير: ترامب أوقف خطة عملية برية لمصادرة اليورانيوم الإيراني.. "خشية تكبد خسائر بشرية كبيرة"

كين أطلع ترامب لاحقا على تفاصيل الخطة، إلا أن الرئيس الأميركي قرر وقفها بعد تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى رد إيراني عنيف، وإطالة أمد الحرب، وإحداث مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الجيش الأميركي كان يستعد لتنفيذ عملية برية داخل إيران للسيطرة على مخزونات اليورانيوم المخصب، إلا أن الرئيس دونالد ترامب أوقف الخطة.

وبحسب تقرير للشبكة، نقلا عن مصدرين مطلعين، فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين زار مقر القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في فلوريدا، حيث استمع إلى خطط تقضي بإرسال قوات برية إلى إيران للاستيلاء على اليورانيوم المخصب.

وأوضح المصدران أن الاجتماع عُقد على وجه السرعة، حيث عاد كين من اجتماع لحلف الناتو في بروكسل إلى بلاده في 19 أيار/ مايو الماضي، للمشاركة فيه.

وأضافا أن عقد مثل هذه الاجتماعات بهذا المستوى الرفيع يعكس مدى اقتراب تنفيذ العملية.

وأشارا إلى أن كين أطلع ترامب لاحقا على تفاصيل الخطة، إلا أن الرئيس الأميركي قرر وقفها بعد تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى رد إيراني عنيف، وإطالة أمد الحرب، وإحداث مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي.

وأفادا بأن ترامب أعرب عن قلقه أيضا من احتمال تكبد القوات الأميركية خسائر بشرية كبيرة.

وادعت الشبكة في تقرير آخر، أن إيران قامت بإغلاق مخازن اليورانيوم الخاصة بها خشية استيلاء الولايات المتحدة عليها، كما زرعت ألغاما عند مداخل تلك المنشآت.

ونقلت الشبكة عن مصادرها أن مسؤولين إيرانيين تعمدوا أيضا تفجير الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/ فبراير حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أميركية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 نيسان/ أبريل الماضي.