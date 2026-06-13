تقرير: مخاوف أوقفت خطة أميركية للاستيلاء على اليورانيوم

"عاد الجنرال دان كين بشكل عاجل إلى الولايات المتحدة لحضور إحاطات وُصفت بأنها شديدة الحساسية، ما عكس جدية النقاشات المتعلقة بالعملية المحتملة".

نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف خططا عسكرية كانت تتضمن تنفيذ عملية برية داخل إيران للسيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب التقرير، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين زيارة سرية إلى مقر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في ولاية فلوريدا أواخر الشهر الماضي، للاطلاع على الخيارات العسكرية المطروحة بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت المصادر أن كين قطع مشاركته في اجتماع لكبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل وعاد بشكل عاجل إلى الولايات المتحدة لحضور إحاطات وُصفت بأنها شديدة الحساسية، ما عكس جدية النقاشات المتعلقة بالعملية المحتملة.

ووفقا للمصادر، عُرضت تفاصيل الخطط العسكرية على ترامب، إلا أنه فضّل عدم المضي قدما فيها بعد تلقيه تقديرات حذرت من أن أي تحرك من هذا النوع قد يؤدي إلى رد إيراني واسع، ويزيد من احتمالات اتساع نطاق الحرب وما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية.

كما أبدى الرئيس الأميركي مخاوف من الخسائر البشرية المحتملة في صفوف القوات الأميركية في حال تنفيذ العملية، بحسب التقرير.