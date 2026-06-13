خمسة قتلى في تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي

قال الجيش في بيان "يأسف سلاح الجو الهندي لمقتل خمسة من جنوده في حادث جورهات"، من دون أن يكشف هوية الضحايا، مقدما تعازيه إلى ذويهم.

تحطّمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إي إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي السبت أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية (شمال شرق الهند) ما أسفر عن مقتل خمسة اشخاص، على ما أعلن الجيش.

وقال الجيش في بيان "يأسف سلاح الجو الهندي لمقتل خمسة من جنوده في حادث جورهات"، من دون أن يكشف هوية الضحايا، مقدما تعازيه إلى ذويهم.

وافاد في وقت سابق بأن "تحقيقا فتح لتحديد أسباب الحادث".

وعرضت وسائل إعلام هندية مشاهد تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق القاعدة، تلتها صور لحطام الطائرة الروسية الصنع، محاطة بعسكريين يرتدون الزي الرسمي.

في العام 2019، تحطمت طائرة من الطراز نفسه كانت أقلعت من قاعدة جورهات، بالقرب من الحدود الصينية، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا.

ولدى القوات الجوية الهندية نحو مئة طائرة من هذا الطراز الروسي القديم ذي المحركين، والذي يُستخدم في مهام نقل جوي كثيرة.