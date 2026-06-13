سفيرة غويانا لدى الأمم المتحدة مرشحة لخلافة غوتيريش

لم يسبق أن تولت أي امرأة قيادة الأمم المتحدة خلال تاريخها الممتد 80 عاما، وتسعى دول عدة إلى تغيير على هذا الصعيد.

أعلن رئيس غويانا عرفان علي أن سفيرة بلده الأميركي الجنوبي لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيس-بوركيت ستكون مرشحة لخلافة الأمين العام للمنظمة البرتغالي أنطونيو غوتيريش.

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ولم يسبق أن تولت أي امرأة قيادة الأمم المتحدة خلال تاريخها الممتد 80 عاما، وتسعى دول عدة إلى تغيير على هذا الصعيد.

ومن المقرر أن يسلم غوتيريش المنصب إلى خلفه في الأول من كانون الثاني/يناير 2027.

ويسعى أيضا إلى خلافة غوتيريش، الذي يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، كل من الرئيسة السابقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التشيلية ميشيل باشليه، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والسنغالي ماكي سال، والأرجنتيني رافاييل غروسي.

وتولت كارولين رودريغيس-بوركيت البالغة 52 عاما منصب وزيرة الخارجية من 2008 إلى 2015، قبل أن تنتقل إلى الأمم المتحدة بانضمامها إلى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لها.

وتطالب أميركا اللاتينية بمنصب الأمين العام استنادا إلى تقليد يقوم على التداول الجغرافي، مع أن هذا التقليد لا يُتَّبَع دائما.