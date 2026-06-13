سلطات ألبانيا تلاحق 20 شخصا يشتبه بارتباط بعضهم بعائلة ترامب

طلبت النيابة الألبانية اعتقال 20 شخصا؛ للاشتباه بتورطهم في عمليات غسل أموال مرتبطة باستثمارات عقارية وسياحية، وأشارت تقارير إلى احتمال وجود صلة لبعض المعاملات بمشروع سياحي مرتبط بعائلة دونالد ترامب، وتزامن ذلك مع اتساع الاحتجاجات الرافضة للمشروع

المظاهرات تستمر لليوم الرابع عشر على التوالي رفضًا للمشروع السياحي المرتبط بعائلة ترامب (Getty Images)

طلبت النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد في ألبانيا اعتقال 20 ألبانيا يشتبه في تورّطهم في قضايا غسل الأموال، مع احتمال ارتباط بعضهم بمشروع سياحي على صلة بعائلة ترامب، وفق بيان صدر يوم السبت، أوردته وسائل إعلام محلية.

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ومنذ نحو أسبوعين تشهد زفيرنيتش وجزيرة سازان احتجاجات ضد المشروع السياسي المرتبط بعائلة ترامب، واتسع نطاق الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة تيرانا التي ضمّت آلاف المحتجّين يوم السبت.

وبحسب النيابة المختصة في مكافحة الفساد، كشفت تحقيقات بشأن الاتجار الدولي بالكوكايين تورّط أشخاص عدة في "عمليات يُعتقد أنها استُخدمت لإخفاء مصدر الممتلكات، ودمج العائدات غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي".

وأُلقي القبض على 4 من المطلوبين العشرين يوم السبت، وفق النياية العامة المختصة في مكافحة الفساد، من دون الإتيان على ذكر المشروع السياحي في زفيرنيتش.

وأفاد بيان النيابة العامة بأن القضاء أمر أيضا بالحجز الاحترازي على أصول عدة، في إشارة إلى عقود بيع أبرمها مواطنون بينهم أ.ش.، مع شركة "أ...ل... د". وأضاف البيان "يتجاوز مبلغ الحجز الاحترازي 128,4 مليون يورو".

وأوضح أيضا أن جزءا من هذه الاستثمارات المشتبه فيها "مرتبط بعقارات ومشاريع تطوير عمراني في تيرانا وبالاسا وهيمارا، ومناطق ساحلية أخرى".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن أحرف الشركة المشار إليها قد تكون لـ"ألبانيا لاند ديفلوبمنت". ووفق وثائق علنية للسجل التجاري الألباني اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يبدو أن هناك تطابقا بين الكيان الذي اشترى مساحات شاسعة من الأراضي في زفيرنيتش، والتوصيف الذي قدّمته إيفانكا ترامب مؤخرا للمشروع السياحي في بودكاست.

وقالت حينها "لدينا 5 أميال (نحو 8 كيلومترات) من الواجهة البحرية مباشرة قبالة الجزيرة (سازان)"، متطرقة إلى "شبه جزيرة رائعة فيها بحيرة شاطئية من جهة والمحيط من الجهة الأخرى، وشواطئ خلابة ذات رمال بيضاء".

جزيرة سازان تظهر في الأفق (Getty Images)

وبحسب الوكالة أيضا، فقد يكون أ.ش. هو أرتور شيهو المشار إليه في مقالات عدة، لا سيما في تحقيق استقصائي لموقع "ريبورتر" الألباني، بوصفه البائع الرئيس للأراضي المخصصة لمشروع المجمع السياحي لحساب شركة "ألبانيا لاند ديفلوبمنت".