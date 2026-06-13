مسؤولون أميركيون: ترامب سيلتقي بقادة دول بينهم عرب خلال قمة مجموعة السبع الثلاثاء

سيعقد ترامب اجتماعات منفصلة مع قادة مصر وقطر والإمارات وفرنسا والهند خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا يوم الثلاثاء، وأشار مسؤول أميركي إلى أن الأول يعتزم طرح قضايا ذات اهتمام مشترك مع القادة المشاركين في القمة.

ترامب وأمير قطر ورئيس مصر في قمة شرم الشيخ، تشرين الأول/ أكتوبر 2025 (Gettyimages)

قال مسؤولون أميركيون كبار، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط يوم الثلاثاء، وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا الأسبوع الوشيك.

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وأشار المسؤولون إلى أن ترامب سيعقد اجتماعات منفصلة مع قادة كل من مصر وقطر والإمارات وفرنسا والهند.

وأضافوا أنه لم يخطط لعقد اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، لكن الزعيمين قد يلتقيان على هامش القمة؛ بحسب ما نقلت عنهم وكالة "رويترز".

وأوضح أحد المسؤولين، أن ترامب يعتزم طرح قضايا ذات اهتمام مشترك مع القادة المشاركين في القمة، من بينها النمو الاقتصادي والتنمية ومتانة سلاسل الإمداد والهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي.

كما يخطط الرئيس الأميركي للعمل على تعزيز سلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للتقنيات المتقدمة.

وذكر المسؤولون، أنه من المقرر أن يحضر ترامب مأدبة عشاء في قصر فرساي يوم الأربعاء قبل عودته إلى واشنطن.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يشارك في هذه المحادثات، فيما دعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضا للمشاركة لكن "تعذر حضوره بسبب التزامات أو ظروف حالت دون ذلك".

وأشار إلى أن "هناك فرصا تاريخية في الشرق الأوسط، وسنتحدث عنها خلال اللقاءات مع قادة الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع".

وقال المسؤول الأميركي نفسه، إن تحالفا بقيادة بريطانيا وفرنسا من المقرر أن يأخذ دورا في إزالة الألغام من مضيق هرمز بعد إعادة فتحه.