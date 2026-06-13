موجز أنباء العالم السبت

أعلنت إيران عبر التلفزيون الرسمي موعد دفن جثمان المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، بعد ما يزيد على 3 أشهر من مقتله مطلع الحرب الجارية، وأفادت باكستان بأن التفاهم بين طهران واشنطن على إنهاء الحرب قد يتم خلال 24 ساعة...

تتسم الأجواء العالمية بالتفاؤل مع تنامي الحديث عن اتفاق وشيك من شأنه إنهاء الحرب على إيران، وعلى رغم ذلك فإن القصف على لبنان وأوامر الإخلاء وارتقاء الشهداء استمر اليوم، السبت.

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إيران/ الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت اليوم، السبت، مسيّرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن التوصل إلى اتفاق سلام.

وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة.

وفي إيران، من المقرر أن يدفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما، في التاسع من تموز/ يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي السبت.

لبنان

أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن اسرائيل شنت اليوم، السبت، سلسلة غارات على جنوبي لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان عشرين بلدة، بينها مدينة النبطية.

روسيا/ أوكرانيا / السويد

أدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منشآت أحد المرافئ في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص، وفق ما أفادت السلطات المحلية صباح السبت.

وأفادت السويد السبت بأنها أرسلت أمس، الجمعة، 4 مقاتلات من طراز "جاس 39 غريبن" لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي.

فنزويلا

قُتل زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية، نينيو غيريرو، الذي رصدت الإدارة الأميركية مكافأة مالية مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله، وذلك في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة في جنوب فنزويلا، على ما أفاد البلدان.

الولايات المتحدة الأميركية

رفض قاض فدرالي أميركي أمس، الجمعة، طلبا قدمه مجلس إدارة "مركز كينيدي" ووزارة العدل لوقف تنفيذ قرار أصدره، وقضى بسحب اسم الرئيس عن مبنى قاعة العروض المرموقة في واشنطن.

الهند

تحطّمت طائرة نقل عسكرية من طراز "أنتونوف - إي إن 32" تابعة لسلاح الجو الهندي اليوم، السبت، في أثناء هبوطها في قاعدة "جورهات" الجوية؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، على ما أعلن الجيش.

بورما

اعتقلت السلطات البورمية رجل أعمال أميركيا كتب مذكرات عن الانقلاب العسكري عام 2021، بحسب مصدرين مطّلعين تحدثا مع "فرانس برس"، السبت.

أوغندا

نددت أوغندا، مساء الجمعة، بالقيود الجوية "غير العادلة" التي فُرضت عليها بسبب الوضع الراهن المرتبط بإيبولا، رغم الترحيب بكيفية استجابتها للوباء مع إحصاء 19 إصابة فحسب على أراضيها، بينها حالتا وفاة.

تايلاند

يشارك التايلانديون اليوم، السبت، في مراسم وداع الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، الابنة الكبرى للملك، غداة إعلان وفاتها عن 47 عاما بعد غيبوبة دامت أكثر من 3 سنوات، دخلتها إثر وعكة صحية مفاجئة.