هزة ارتدادية قوية تضرب الفلبين بعد زلزال مدمر

بعد أيام من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا في إقليم سارانجاني

ضربت هزة ارتدادية قوية، اليوم السبت، المناطق الجنوبية من الفلبين، بعد أيام من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا في إقليم سارانجاني.

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وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الهزة بلغت قوتها 5.7 درجات، وحدد مركزها على بعد 21 كيلومترا غربي جزيرة بالوت في إقليم دافاو أوكسيدانتال.

وأوضح المعهد أن الهزة تُعد من الارتدادات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب إقليم سارانجاني الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجات، محذرا من احتمال تسجيل أضرار إضافية مع استمرار النشاط الزلزالي.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى أكثر من 50 قتيلا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والاستجابة في المناطق المتضررة.