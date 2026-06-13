وسط رسائل متباينة.. تقديرات متفائلة بقرب اتفاق أميركي إيراني

" المفاوضات لم تبلغ خط النهاية بعد لكنها باتت قريبة منه، رغم بقاء بعض التفاصيل التي لم تُحسم بعد، من بينها مكان وزمان التوقيع".

تقترب الحرب بين إيران والولايات المتحدة من منعطف يُرجح أن يكون حاسما، في ظل تزايد المؤشرات التي تتحدث عن قرب التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بعد فترة ممتدة من مفاوضات واتصالات غير مباشرة.

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خلال الساعات الماضية، صدرت تصريحات متزامنة من مسؤولين في طهران وواشنطن، إضافة إلى أطراف شاركت في جهود الوساطة، من ضمنها تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني، أشارت إلى أن الجانبين أنجزا إلى حد كبير صيغة تفاهم تمهّد لاتفاق أوسع قد يُعلن عنه قريبا.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال، مساء الجمعة، إن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، معربا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن الاتفاق خلال الأيام المقبلة فور استكمال الإجراءات النهائية اللازمة.

وأوضح عراقجي أن ما وصفه بـ"مذكرة التفاهم" بات جاهزا تقريبا، كاشفا أن الوثيقة تتضمن بنودا تتصل بملفات إقليمية، بينها الحرب في لبنان. وأضاف أن طهران أبلغت الأطراف المعنية بأن إنهاء المواجهات يتطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

في المقابل، رجّح مسؤول أميركي رفيع المستوى، الجمعة، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاق مع إيران، مقدّرا فرص حدوث ذلك بما بين 80 و85 بالمئة.

وأشار، في تصريحات نقلتها وكالتا رويترز وفرانس برس، إلى أن المفاوضات لم تبلغ خط النهاية بعد لكنها باتت قريبة منه، رغم بقاء بعض التفاصيل التي لم تُحسم بعد، من بينها مكان وزمان التوقيع، مع استمرار طرح إحدى الدول الأوروبية لاستضافة الحدث.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، من ضمنها موقع أكسيوس الأميركي، والقناة 12 الإسرائيلية، عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل لا تزال قائمة.

وبحسب التقارير ذاتها، أبلغ ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أجراه معه، مساء الخميس، أن الاتفاق المطروح يمثل "صفقة جيدة"، وأن الوقت قد حان لوضع حد للحرب. كما تناقلت تقارير إسرائيلية عن مصدر أميركي لم تسمه، أن نتنياهو لم يكن على علم مسبق بتصريحات ترامب المتعلقة بالاتفاق، وأنه فوجئ بها، لكنه "أدرك أن اتفاقا بات وشيكا وأنه لا يملك القدرة على منعه".

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