أوباما: لا أتوقع اتفاقا أميركيا مع إيران أفضل من اتفاق 2015

شكّك أوباما بإبرام ترامب اتفاقا مع إيران يحقق مكاسب تفوق الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأكد أن التجارب السابقة أظهرت فشل محاولات فرض الحلول بالقوة، داعيا إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي مع طهران.

أوباما يصرّح بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، يقف وراءه نائبه آنذاك، جو بايدن، 14 تموز/ يوليو 2015 (Getty Images)

رأى الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، أنه من غير الواقعي توقّع صفقة بين الرئيس دونالد ترامب وطهران تنطوي على "تحسّن ملموس"، مقارنة بالاتفاق الدولي الذي أبرمه هو مع طهران بشأن برنامجها النووي قبل 11 عاما.

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وفي مقتطفات من مقابلة بُثّت الأحد ضمن برنامج "ذس ويك" لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أشار أوباما إلى أنه من الأفضل التفاوض على اتفاق لا يلبّي متطلبات واشنطن كافة بدل الانزلاق إلى حرب شاملة.

وفي معرض حديثه عن الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015، الذي انسحب منه ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، شكّك أوباما في "إمكانية وجود اختلاف جذري أو تحسّن ملموس بين أي اتفاق يتم التوصل إليه، وذاك الذي أبرمناه في المقام الأول".

ولفت أوباما إلى أن اتفاقه "بقي ساريا لفترة طويلة قبل انسحاب الولايات المتحدة منه".

وعلى مدى أشهر، لوّح ترامب بإمكانية التوصّل إلى اتفاق سلام مع الجمهورية الإسلامية، لكنّ القادة الإيرانيين لم يوقّعوا على أي وثيقة من هذا النوع.

وصرّح ترامب بأن الاتفاق الذي يقول إنه سيمنع إيران إلى الأبد من حيازة سلاح نووي، وسيؤدي إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز المغلق فعليا، يمكن أن يُوقّع الأحد.

ولم تؤكد طهران بعد أنها ستوقّع، بل قالت إنه "لا جدوى" في الوقت الراهن من محادثات السلام مع الولايات المتحدة، على خلفية ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ تصرّ إيران على وجوب أن يشمل أي اتفاق كل جبهات النزاع.

وقال أوباما إن التعثّر في مسار الاتفاق الجديد المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، يذكّر بأن واشنطن لا يمكنها "أن تفرض إرادتها بالقوة أو أن تشق بالقصف طريقها نحو الحلول"، بدل الانخراط في دبلوماسية شاملة، وأضاف "يفترض أن نكون قد تعلّمنا هذا الدرس".