بريطانيا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بـ"أسطول الظل" الروسي في بحر المانش

نفّذت القوات البريطانية عملية بحرية ليلية اعترضت خلالها ناقلة النفط "سميرتوس"، التي تقول لندن إنها جزء من "أسطول الظل" الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية.

اعترضت القوات البريطانية اليوم، الأحد، ناقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الظل الروسي في بحر المانش (القناة)، في عملية ليلية رأت فيها كييف ضربة لآلة الحرب الروسية.

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ونزل عناصر من الكوماندوز البحري بالحبال من مروحية إلى السفينة في بحر المانش، بحسب مشاهد نشرتها الوزارة. ولقيت العملية ترحيب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "أسطول الظلّ الروسي أداة حرب؛ كل سفينة يجري إيقافها تعني أموالا أقل لآلة الحرب الروسية".

وأكّد أن "قطع هذه الإيرادات يُسهم في الحد من قدرة روسيا على تمويل الهجمات الصاروخية والمسيّرة على المدن الأوكرانية".

وبحسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية، استغرقت العملية ست ساعات، وتلقت إسنادا من مروحيات من طراز "شينوك" و"ميرلين إم كيه 4" و"وايلدكات" وطائرة دورية بحرية. كما شاركت الفرقاطة "إتش إم إس ساذرلاند"، وكاسحة الألغام "إتش إم إس ليدبري" في العملية. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر مسلحة تعمل على تفتيش المقصورات.

"ضربة" لبوتين

وجاء في بيان للوزارة، "في أول عملية من نوعها تنفّذها المملكة المتحدة، صعد عناصر من الكوماندوز البحري الملكي وضباط متخصصون من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على متن السفينة ’سميرتوس’، رغم محاولات روسيا التهرب من العقوبات ومواصلتها تأجيج حربها الوحشية ضد أوكرانيا".

وكان من المفترض نقل السفينة إلى مرسى قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفق البيان.

وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن المشتبه بأنها جزء من أسطول الظلّ، الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على عقوبات غربية منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.

وقال وزير الدفاع، دان جارفيس، إن "روسيا تعتمد على أسطول الظلّ لتمويل النزاع في أوكرانيا، واعتراضنا لها يوجه ضربة قوية لحرب بوتين غير القانونية".

وأكد أن العملية نُفذت "بتنسيق وثيق مع الفرنسيين". وقال إن تعطيل أسطول الظل "يستهدف الموارد التي تدعم العدوان الروسي في أوكرانيا مباشرة، ويقلل من قدرتها على تهديد الأمن في أنحاء أوروبا وخارجها".

وأفاد موقع "مارين ترافيك"، بأن السفينة "سميرتوس" ترفع علم الكاميرون، وبأنها غادرت الميناء الروسي "أوست-لوغا" في 5 حزيران/ يونيو، وتشمل وجهاتها ميناء بورسعيد في مصر.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت، في آذار/ مارس، أن القوات البريطانية ستعترض سفن أسطول الظلّ التي تمر في مياهها.

وجاء هذا الإعلان عقب تخفيف واشنطن القيود عن النفط الروسي؛ لخفض الأسعار التي ارتفعت بحدّة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

كما ضبطت فرنسا وبلجيكا وفنلندا ودول أوروبية أخرى مؤخرا سفنا يُعتقد أنها تنتهك العقوبات، ويُعتقد أنها تابعة لأسطول الظلّ.

وأعلنت الحكومة أيضا أنها ستطرح تشريعا جديدا، يهدف إلى منع "روسيا وغيرها من الدول المعادية" من تخريب كابلات الإنترنت البحرية الرئيسية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حدوث سلسلة من الحوادث البحرية منذ عام 2023، تضررت بسببها كابلات وخطوط كهرباء بحرية في بحر البلطيق.

ويقول خبراء عسكريون وقادة أوروبيون، إن روسيا صعّدت "حربها الهجينة" في هذه المنطقة الإستراتيجية، التي باتت حدودها محصورة بالكامل مع دول حلف شمال الأطلسي باستثناء روسيا.

وصرح وزير الدفاع السابق، جون هيلي، الذي استقال هذا الأسبوع متهما الحكومة بالتقصير في توفير التمويل الكافي للدفاع عن بريطانيا، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن القوات المسلحة رصدت 3 غواصات روسية وردعتها، في "عملية سرية" استمرت شهرا في المياه البريطانية بشمال المحيط الأطلسي، بالقرب من كابلات وخطوط أنابيب بحرية حيوية.

ويأتي الخلاف حول التمويل، الذي أدى أيضا إلى استقالة نائب هيلي، آل كارنز، واثنين من مساعديه، في وقت تتعرض فيه حكومة ستارمر المنتخبة في تموز/ يوليو 2024، إلى ضغوط متزايدة لزيادة الإنفاق وإعطاء الأولوية لحلف شمال الأطلسي، مع تزايد التهديد الروسي.