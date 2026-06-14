موجز أنباء العالم الأحد

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيُوقّع، الأحد، ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، فيما لم تؤكد طهران حتى الآن موعد التوقيع

تشهد الساحة الدولية، اليوم الأحد، تطورات متسارعة على عدة جبهات سياسية وأمنية، تتصدرها المفاوضات الأميركية الإيرانية، والتصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب تحركات دبلوماسية قبيل قمة مجموعة السبع في فرنسا. كما تتواصل تداعيات ملفات الهجرة في أوروبا، والأزمات الأمنية والبيئية في آسيا، وسط متابعة دولية حثيثة لمجمل هذه المستجدات.

طهران

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيُوقّع، الأحد، ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، فيما لم تؤكد طهران حتى الآن موعد التوقيع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن طهران لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ووصل وفد قطري، الأحد، إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع الاتفاق، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

بيروت/ القدس/ طهران

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأفادت إسرائيل بأنها شنت ضربات على أهداف تابعة لحزب الله، ردًا على ما قالت إنها هجمات نفذها الحزب على شمال إسرائيل، تزامنًا مع غارات على جنوب لبنان وإنذار نحو 30 قرية بوجوب الإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث طائرات مسيّرة يُشتبه في أن حزب الله أطلقها في عمليات منفصلة، الأحد، دخلت الأجواء الإسرائيلية، وتحطمت اثنتان منها في شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات.

وفي الأثناء، اتهم رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها عقب القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، مؤكدًا أن ذلك يهدد المحادثات بين طهران وواشنطن.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نُشر الأحد، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بسبب قيامها برش مبيد أعشاب داخل الأراضي اللبنانية في وقت سابق من العام الجاري.

القاهرة/ جنيف

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح، السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، في فرنسا على هامش اجتماعات مجموعة السبع، التي دُعيت إليها مصر ودول عربية أخرى، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد.

وعشية انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، تترقب جنيف، الأحد، خروج آلاف المتظاهرين وسط انتشار أمني مكثف، بعد أكثر من عشرين عامًا على أعمال الشغب التي رافقت قمة مجموعة الثماني عام 2003.

برن

كشفت أولى التوقعات الصادرة، الأحد، رفض الناخبين السويسريين لمقترح مثير للجدل مناهض للهجرة، ينص على وضع سقف لعدد السكان.

لندن

اعترضت القوات البريطانية، الأحد، ناقلة نفط خاضعة للعقوبات وتابعة لـ"أسطول الظل" الروسي في بحر المانش، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في عملية استمرت ست ساعات وأشادت بها أوكرانيا.

بوخارست

أعلن الرئيس الروماني، نيكوسور دان، الأحد، تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، وذلك بعد انسحاب المرشح السابق للمنصب.

سيول

أكدت كوريا الشمالية، الأحد، أن وضعها كدولة نووية أمر "لا رجعة فيه"، رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها إلى نزع سلاحها النووي.

واشنطن

يحتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بعيد ميلاده الثمانين على طريقته الخاصة، إذ يستضيف مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أُقيم في حديقة البيت الأبيض.

بغداد

ألغى رئيس الحكومة العراقية الجديدة، علي الزيدي، مشروعًا لتطوير مطار بغداد الدولي، تقدّر قيمته بنحو 764 مليون دولار، بسبب ما وصفه بـ"شبهات فساد"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الأحد.

مانيلا

أعلنت وزارة البيئة الفيليبينية، الأحد، أن الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع وأودى بحياة 61 شخصًا على الأقل، تسبب في ارتفاع قاع البحر بنحو مترين، ما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وإلحاق أضرار بالنظام البيئي البحري.