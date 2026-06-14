هرمز والعقوبات والنووي... ماذا تتضمن مسودة التفاهم الأميركي الإيراني؟

مسودة التفاهم الأولية بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف العقوبات الاقتصادية والنفطية، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إلى جانب ترتيبات مؤقتة تخص البرنامج النووي، تمهيدا لمفاوضات تستمر 60 يوما بشأن اتفاق نهائي.

كشف مسؤول إيراني رفيع، اليوم الأحد، تفاصيل المسودة النهائية لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي تتناول ملفات مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الإيراني، على أن يجري التفاوض بشأن اتفاق نهائي خلال الستين يوما التي تلي توقيع المذكرة.

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وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني، فإن المسودة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام جميع السفن التجارية، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأوضح أن رفع الحصار الأميركي سيبدأ فور توقيع مذكرة التفاهم ويُستكمل خلال 30 يوما.

وفي الجانب المالي، تنص المسودة على امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. كما تنص على رفع جميع العقوبات الأميركية والأممية المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه بعد إبرام الاتفاق النهائي.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ستمنح طهران إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية، بما يسمح لإيران ببيع النفط والحصول على عائداته خلال الفترة الانتقالية.

كما تتضمن المسودة موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما يشمل تحويلات نقدية مباشرة، وترتيبات مالية بمشاركة دول في المنطقة، إضافة إلى خطوط ائتمان مالية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين، على إعداد خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران، على أن تُناقش تفاصيلها ويتم الاتفاق عليها مع طهران خلال 60 يوما من توقيع مذكرة التفاهم.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، تنص المسودة على التزام إيران بعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية. كما تنص على المحافظة على الوضع القائم للبرنامج النووي إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث تمتنع إيران خلال هذه الفترة عن تخصيب اليورانيوم أو توسيع منشآتها النووية.

ووفقا للمسودة، توافق الولايات المتحدة على السماح لإيران بمعالجة أو تخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد، في إطار اتفاق شامل يُفترض التوصل إليه لاحقا.

وأضاف المسؤول الإيراني أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي وأنشطة تخصيب اليورانيوم وآليات التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ستستمر خلال الستين يوما المقبلة، على أن تشكل هذه الملفات جزءا أساسيا من الاتفاق النهائي بين الجانبين.