أميركا وإيران: إعلان وقف الحرب واتفاق يوقع الجمعة في جنيف

بحسب ما أُعلن، يشمل التفاهم ترتيبات تتعلق بوقف العمليات العسكرية وتخفيف القيود البحرية، مع توقعات بتوقيعه رسمياً قريباً بعد استكمال الإجراءات النهائية وبمشاركة أطراف إقليمية في جهود الوساطة.

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان صدر فجر الإثنين، التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد مفاوضات وصفها بأنها كانت “صعبة ومضغوطة” واستمرت لعدة أشهر.

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وفي السياق نفسه، نقل البيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد أن الاتفاق مع إيران قد أُنجز بالكامل، مشيرا إلى أنه سيسمح بفتح مضيق هرمز ورفع ما وصفه بـ”الحصار البحري الأميركي” بشكل فوري.

كما اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية “حققت تفوقا أمام العدو الأميركي الصهيوني”، موضحا أن هذا التطور جاء وفق ما وصفه بـ”توجيهات” المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وبدعم شعبي، وبجهود القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف المجلس أن الاتفاق يتضمن وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ بشكل فوري ودائم. كما أشار إلى إنهاء كامل للحصار البحري المفروض على إيران بشكل عاجل.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق رسميا يوم الجمعة المقبل، على أن تستكمل المفاوضات النهائية لاحقا بعد التزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته الواردة في مذكرة التفاهم. كما وجّه المجلس الشكر إلى باكستان وقطر على جهودهما في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

من جانبه، كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد-الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وفي المقابل، قال ترامب إن الاتفاق قد أُنجز بالكامل، موضحا أنه يسمح بفتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية الأميركية فورا، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أنه أشار إلى إمكانية توقيع الاتفاق إلكترونيا سواء من جانبه شخصيا أو عبر نائبه جيه. دي فانس.