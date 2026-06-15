قاذفة أميركية إستراتيجية من طراز B-52 تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا، فيما أغلقت السلطات المطار العسكري وفتحت تحقيقا في أسباب الحادث وسط غياب معلومات فورية عن الضحايا.

تحطمت قاذفة أميركية من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" (B-52 Stratofortress)، مساء الإثنين، بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا، فيما دفعت السلطات بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث وأغلقت المطار العسكري أمام حركة الطيران.

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وأعلنت قاعدة إدواردز الجوية، الواقعة في صحراء موهافي شمال مدينة لوس أنجليس، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن القاذفة التابعة لسلاح الجو الأميركي تحطمت بعد إقلاعها من مطار القاعدة عند الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، مشيرة إلى أن ملابساته ما تزال قيد التحقيق.

ولم تعلن السلطات العسكرية الأميركية على الفور عن وقوع قتلى أو مصابين، فيما امتنع متحدث باسم القاعدة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وأظهرت مشاهد جوية من موقع التحطم سحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة صحراوية، فيما بدت مساحة واسعة متفحمة ولم يظهر من الطائرة سوى أجزاء متناثرة من الحطام.

تحطم قاذفة إستراتيجية أميركية من طراز B-52 بعد إقلاعها في كاليفورنيا



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كما شوهدت مركبات تابعة لأجهزة الطوارئ والإطفاء تنتشر في محيط موقع الحادث.

وبحسب السلطات العسكرية، أُغلق المطار التابع للقاعدة الجوية أمام حركة الطيران بعد الحادث، فيما جرى تحويل جميع الطائرات المتجهة إليه إلى مطارات أخرى.

كما علقت القاعدة إصدار تصاريح دخول الزوار غير التجاريين، موضحة أن القرار يهدف إلى تمكين القاعدة من التركيز بالكامل على عمليات الاستجابة للطوارئ.

وتعد قاعدة إدواردز الجوية أحد أهم مراكز الاختبارات والتطوير التابعة لسلاح الجو الأميركي، إذ تحتضن أنشطة الجناح 412 للاختبارات، المسؤول عن اختبار الطائرات العسكرية وأنظمة التسليح والبرمجيات والمكونات المختلفة قبل اعتمادها للخدمة وخلال فترة تشغيلها.

وتقع القاعدة على بعد نحو 160 كيلومترا شمال مدينة لوس أنجليس، واشتهرت تاريخيا بأنها الموقع الذي شهد عام 1947 أول كسر لحاجز الصوت على يد الطيار الأميركي تشاك ييغر.

وتُعد قاذفة "بي-52" من أقدم الطائرات القتالية التي ما تزال في الخدمة لدى القوات الجوية الأميركية، إذ دخلت الخدمة عام 1955، وتعمل عادة بطاقم مكوّن من خمسة أفراد.

وصُممت الطائرة لحمل الأسلحة التقليدية والنووية، وتملك مدى عملياتيا يتراوح بين 14 ألفا و16 ألف كيلومتر، ما يجعلها من أبرز القاذفات الإستراتيجية بعيدة المدى في الترسانة الأميركية.

واستخدمت الولايات المتحدة هذا الطراز من القاذفات في عدد من الحروب والنزاعات، بينها حرب فيتنام وحرب الخليج والحرب على العراق وأفغانستان، إضافة إلى عمليات عسكرية حديثة في الشرق الأوسط.

ويأتي الحادث بعد نحو عام من واقعة أثارت اهتماما واسعا في الولايات المتحدة، عندما اضطر طيار طائرة ركاب إقليمية فوق ولاية داكوتا الشمالية إلى تنفيذ مناورة حادة لتفادي احتمال الاصطدام بقاذفة من طراز "بي-52" كانت تحلق في مسار قريب من طائرته.