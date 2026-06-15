تعديل يمنع عودة أوربان: البرلمان الهنغاري يقر تحديد سقف زمني لولاية رئيس الحكومة

صوّت البرلمان الهنغاري بغالبية ساحقة على تعديل دستوري يحدد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ما يمنع عودة القومي فيكتور أوربان للمنصب. وجاء القانون إيفاءً بوعد رئيس الحكومة الحالي، بيتر ماغيار، لمنع الاستئثار بالسلطة.

صوّت النواب الهنغاريون، الإثنين، بغالبية ساحقة على تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، في تعديل دستوري يمنع عودة القومي فيكتور أوربان إلى المنصب، بعدما حكم لمدة 16 عاما.

والتعديل هو أحد الوعود الأساسية في حملة رئيس الحكومة الهنغارية، بيتر ماغيار، المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي أطاح بأوربان من منصبه في انتخابات نيسان/ أبريل، متعهّدا إجراء إصلاحات جذريّة.

وشدّد ماغيار على أن الولاية غير المحدودة المدة، يمكن أن تفضي إلى سوء الحكم، في إشارة إلى سلفه الذي يقول منتقدوه إنه كان يُدخل على الدوام تعديلات على النظام السياسي، لإحكام قبضته على السلطة.

وعارض حزب أوربان تقييد مدة الولاية، عادا أن ذلك قد ينطوي على تقييد للإرادة الشعبية.

وأُقرّ التعديل بأريحية في البرلمان، حيث يحظى حزب "تيسا" الذي يتزعّمه ماغيار بأغلبية الثلثين، إذ أيّده 135 نائبا وعارضه 50 فيما امتنع ستة عن التصويت.

وتتيح القوانين الهنغارية، إقرار إجراء كهذا بغالبية الثلثين من دون الحاجة إلى استفتاء.

وكتب أوربان الذي انتُخب مجددا في نهاية الأسبوع، رئيسا لحزب "فيدس" الذي يتزعّمه، في منشور عبر "فيسبوك": "لقد أُقر قانون أوربان. كانت هذه القضية الأكثر إلحاحا".

وتفرض بعض الدول سقفا زمنيا لولاية كبار قادتها، وغالبا ما تُطبّق هذه القيود على الرؤساء.

وولاية رئيس هنغاريا الذي يعد دوره بروتوكوليا إلى حد كبير، محدّدة المدة، إذ لا يُسمح له بأكثر من ولايتين مدة كل منها خمس سنوات.

ولا يستبعد الحدّ الزمني الجديد تماما عودة أوربان إلى السلطة، إذ يمكن إلغاؤه مستقبلا من خلال تعديل دستوري آخر.

وهذه هي المرة السادسة عشرة التي يُعدَّل فيها القانون الأساسي للمجر منذ اعتماده في العام 2011.