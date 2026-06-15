خبراء: الاتفاق الأميركي الإيراني لا ينهي الصراع ويؤجل الملفات الأكثر تعقيدا

نبّه خبراء إلى أن قضايا أساسية مثل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ ودور طهران الإقليمي لا تزال عالقة، ورأوا أن الاتفاق الحالي قد يساهم في خفض التوتر، ولكنه لا يعالج جذور النزاع

إيرانيان يمران من أمام جدارية تحاكي طاولة تفاوض بين إيراني وأميركي، في طهران (Getty Images)

حذّر خبراء من التفاؤل المبكر بعد الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، معللين ذلك بأن هناك العديد من القضايا التي كانت سببا وراء إشعال فتيل الحرب لا تزال دون حل.

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وكتب الرئيس التنفيذي لـ"مركز الأمن الأميركي الجديد"، ريتشارد فونتين، في مقال نشره أمس، الأحد، على منصة "إكس": "حتى لو صمد الاتفاق، فإنه يترك القضايا الشائكة قائمة؛ البرنامج النووي الإيراني، ودعم إيران للأطراف الوكيلة، والصواريخ والمسيّرات، والقمع الداخلي، أي بعبارة أخرى، أسباب اندلاع الحرب في المقام الأول".

وأضاف فونتين أنه لهذا السبب فإن الاتفاق أبعد ما يكون عن وضع نهاية للصراع، أو حتى "بداية للنهاية"، ولكنه قد يمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.

ومن ناحية أخرى، قال كريم ساجادبور، من "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، إنه لا يعتبر الاتفاق بمثابة إنهاء للحرب.

وقال ساجادبور لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "لقد تم تأجيل أكثر القضايا الشائكة إلى مفاوضات مستقبلية، وأنا لست متفائلا جدا بشأن إمكانية حلها في غضون 60 يوما".

وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أعلن في وقت سابق اليوم، الإثنين، عن وضع اللمسات الأخیرة علی نص مذكرة التفاهم بین إيران والولايات المتحدة، قائلا إن توقیع هذه الوثیقة سيحدث رسمیا في سویسرا یوم الجمعة المقبل.

وقال آبادي إن التزامات إيران ستبدأ بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة القادم، موضحا أن أي التزام تقبله إيران في المجالات المتفق عليها سيكون متناسبا ومتوافقا ومتزامنا مع تنفيذ التزامات الطرف الآخر، مؤكدا أنه "إذا رُصد أي قصور أو انتهاك للالتزامات من جانب الطرف الآخر في أي مرحلة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ أيضا التدابير المناسبة بطريقة متوازنة".

وأوضح أن "القضية الثانية التي سيُتفاوض عليها خلال 60 يوما هي القضية النووية".