موجز أنباء العالم الإثنين

اتفاق أمريكي-إيراني ينهي الحرب الشاملة بجميع الجبهات ويفتح مضيق هرمز، مقابل تحرير أرصدة طهران وتعويضها. عالميا، انطلقت قمة السبع بفرنسا وسط تنديد أممي بإعدامات إيران، وتصاعد مسيّرات السودان، وتكثيف القصف الروسي على أوكرانيا.

أعلنت الولايات المتحدة وإيران، اليوم الإثنين، عن اتفاق لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، بعد أشهر من العنف، والاضطراب الاقتصادي العالمي.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة تعهدت تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، بموجب الاتفاق.

وشددت على ضرورة أن تضمن واشنطن التزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان بناء على الاتفاق.

وأعلنت طهران أنها ستفرض بموجب الاتفاق رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز الإستراتيجي، بدلا من فرض رسوم مرور.

غير أنّ نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، قال إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

في إسرائيل، أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قواته ستبقى في لبنان وسورية، وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى.

من جهته، أمل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن يضع التفاهم الأميركي الإيراني "حدا نهائيا" للحرب مع إسرائيل، ويؤسّس لمرحلة من الاستقرار في البلاد.

أما حزب الله، فشكر داعمته إيران لإصرارها على أن يكون لبنان مشمولا بالاتفاق، بعدما تمسكت طهران بهذا المطلب خلال المفاوضات الشاقة.

وبينما رحّبت مختلف بلدان العالم بما في السعودية والصين ودول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، هاجمه وزراء من ائتلافه الحكومي ومن المعارضة، عادّين أنه لا يضمن أمن بلادهم.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "تعطيل" قدرات إيران على صعيد اليورانيوم العالي التخصيب، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال في مقابلة أجريت معه على هامش قمة مجموعة السبع إن من الممكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في مضيق هرمز "في غضون يومين أو ثلاثة أيام"، بعد التوقيع الحضوري للاتفاق الأميركي الإيراني.

مجموع السبع

يعقد قادة دول مجموع السبع، الإثنين، قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد ساعات من إعلان التوصل إلى الاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب.

إعدامات في إيران

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن إيران أعدمت نحو 40 شخصا من بداية العام 2026، من بينهم 18 متظاهرا، لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي".

الحرب في السودان

استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الإثنين، "الزيادة الحادة" في استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب في السودان، والتي أودت هجماتها بحياة أكثر من ألف مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

في الأثناء، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، فصل 18 من موظفيها بعد تحقيقات في "مزاعم خطيرة بالاستغلال والاعتداء الجنسي" أبلغت عنها لاجئات سودانيات في شرق تشاد.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "عندما أثبتت التحقيقات وجود سوء سلوك جسيم، اتُخذت إجراءات تأديبية فورية. ونتيجة لذلك، تم فصل 18 موظفاً، ومُنعوا الآن من العمل مع منظمة أطباء بلا حدود".

أوكرانيا وروسيا

قُتل تسعة أشخاص على الأقل في أوكرانيا، جرّاء سلسلة هجمات روسية من بينها هجوم على العاصمة كييف، أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية.

في الجانب الروسي، أسفر هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة تولا في الجنوب الروسي عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب السلطات المحلية.

وأعلن الجيش الروسي، أنه نفّذ "ضربة واسعة النطاق"، استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في العاصمة كييف، وكذلك في منطقتَي خاركيف ودنيبرو.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قادة مجموعة السبع، المشاركين في قمة فرنسا إلى تكثيف الضغط على موسكو.

إثيوبيا

لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، وذلك بعدما سقطت حافلة في واد في شمال إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

الصين

قالت بكين إن تعزيز قدراتها العسكرية يُسهم في تعزيز السلام العالمي، منتقدة تقريرا لمركز أبحاث حذّر من تزايد خطر توجيه الصين ضربة مباشرة إلى أستراليا.

باكستان

تحطمت طائرة عسكرية في شمال باكستان، ما أدى إلى مقتل الطيّارين، في ثاني حادث من نوعه في هذا البلد في أقل من أسبوع، على ما أعلن الجيش.

رئيس بورما في بكين

بدأ رئيس بورما، مين أونغ هلاينغ، زيارة لبكين، يلتقي خلالها نظيره شي جينبينغ، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني، إذ تسعى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز علاقتها التجارية مع جارتها العملاقة.

تايوان

أعلنت تايوان إنشاء موقع إلكتروني للمواطنين الصينيين، لتسريب معلومات استخباراتية، داعية من "يشاركونها القيم الديمقراطية" إلى التعاون في الإبلاغ عن بكين.

جرائم العصابات في هايتي

قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي، تسببت بمقتل أكثر من 2300 شخص هذا العام، فضلا عن اختطاف نحو 100 آخرين.

باكستان

أفادت السلطات الباكستانية بأن الشرطة قتلت، عن طريق الخطأ، طفلة أسترالية في شرق البلاد، فيما طالبت كانبيرا بفتح تحقيق في الحادثة، بعدما أُصيب أيضا شخصان من أفراد عائلة الطفلة.

أوسلو

قضت محكمة في أوسلو بسجن ابن ولية عهد النروج، ميته ماريت، لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بتهمتَي اغتصاب وجرائم أخرى.