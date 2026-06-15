12 قتيلا في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أسفرت هجمات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، كما تسببت بأضرار في كاتدرائية تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي. وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني بالطيران المسيّر.

سماء العاصمة الأوكرانية كييف تضيء على وقع الهجوم الروسي الواسع، ليل الأحد-الإثنين (Getty Images)

قُتل 9 أشخاص على الأقل ليل الأحد-الإثنين، في أوكرانيا جراء سلسلة هجمات روسية شملت هجوما على العاصمة كييف، أسفر عن اشتعال حريق في كاتدرائية أثرية. وفي الجانب الروسي، أسفر هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة تولا في الجنوب الروسي عن مقتل 3 أشخاص، بحسب السلطات المحلية.

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وفي كييف، طال القصف الروسي معظم أحياء المدينة تقريبا، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق السلطات.

وقال رئيس بلدية المدينة، فيتالي كليتشكو، إن حريقا اندلع في كاتدرائية "رقاد السيدة العذراء"، في مجمع "لافرا" الشهير للأديرة الكهفية في كييف، والمدرج في قائمة التراث العالمي من قِبَل "يونسكو".

نيران ودخان في الكاتدرائية (Getty Images)

ولحقت أضرار كبيرة بواجهة الكاتدرائية، ودُمّر جزء من سقفها، واحتاج الأمر إلى عمل أكثر من 10 عربات إطفاء لتطويق النار، بحسب مصادر إعلامية محلية.

5 قتلى في خاركيف

تعرّضت مدينة خاركيف، كبرى مدن الشمال الشرقي، إلى هجمات صاروخية.

وكتب وزير الداخلية، إيغور كليمنكو، على منصة "تليغرام" قائلا، "قُتل 5 من عناصر فرق الإغاثة نتيجة ضربات روسية متكررة في أثناء محاولتهم إخماد الحرائق، وأُصيب 5 آخرون على الأقل".

كما أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك أن مدينة دنيبرو استُهدفت أيضا، مع تسجيل إصابة واحدة. وسُجّلت إصابات أيضا في مدينة سومي في الشمال الشرقي، بحسب السلطات.

وفي الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة تولا، دميتري ميلاييف، على تطبيق "تليغرام"، مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف المنطقة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومترا إلى جنوب موسكو، مضيفا أن 3 آخرين أُصيبوا بينهم طفل عمره عام واحد.

زيلينسكي وبوتين يتصلان بترامب

وكان كلّ من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اتصل أمس الأحد بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

وأوضح زيلينسكي عبر منصة "إكس" أنه، "ناقش التدابير الممكنة للمساهمة في إحلال السلام في الوقت الراهن".

أما الكرملين، فأفاد بأن المحادثة بين بوتين وترامب تناولت بالأساس المفاوضات الجارية مع إيران.

ومن المقرر أن يزور مبعوثا الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، روسيا قريبا بحسب مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف.

وكان فولوديمير زيلينسكي قد التقى المبعوثين في الثامن من حزيران/ يونيو الجاري، مشددا على ضرور إعادة إعطاء الزخم للدبلوماسية.