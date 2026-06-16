إيران تعلن بدء المحادثات الجمعة... "واشنطن ستسمح لها ببيع النفط فورا"

قالت إيران إنه من المرجح بدء المحادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، فيما أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن واشنطن ستسمح لطهران ببيع النفط والوقود فورا بموجب مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة على الأرجح، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي.

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ويقول مسؤولون إن المفاوضات حول اتفاق نهائي ستجري خلال ستين يوما بعد التوقيع الفعلي على مذكرة التفاهم التي تهدف لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "من المرجّح أن تبدأ يوم الجمعة، وفي مكان سيُحدَّد لاحقا... جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن القرارات بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات ستُتخذ في الاتفاق النهائي.

وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم التوقيع في سويسرا.

وسيُمثَّل الجانب الأميركي بنائب الرئيس جي دي فانس، الذي قال إن ترامب نفسه قد يحضر أيضا.

جاءت هذه التطورات بعدما قال ترامب إن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل الجمعة، ما سيعطي دفعا كبيرا للاقتصاد العالمي.

وتقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء.

وقالت الوزارة لفرانس برس "في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو في بورغنشتوك"، مضيفة أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، "وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".

ونقلت صحيفة ​"وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها ​إن الولايات ​المتحدة ستسمح لإيران ⁠بالبدء فورا في ​بيع النفط ​والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها ​الجانبان لإنهاء ​الحرب.

وأضافت أن بند رفع ‌العقوبات ⁠عن مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور ​توقيع ​الاتفاق ⁠هذا الأسبوع، ويشمل أيضا ​الخدمات، بما ​في ⁠ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، ⁠لتسهيل ​عمليات البيع.

وأغلقت إيران مضيق هرمز بعد بدء الحرب عليها في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير. ردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب، الإثنين، إن "السفن بدأت تتحرك خارج المضيق والكثير منها محمل بالنفط".

في المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن ناقلات نفط إيرانية استأنفت عملياتها بعد التفاهم مع واشنطن.

وتراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، الثلاثاء إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار/ مارس، على خلفية إعلان ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة.

وهددت أعمال عسكرية من الطرفين مسار التوصل إلى اتفاق، لكن أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة باكستان وقطر أسفرت عن التوصل لمذكرة التفاهم.

ورغم ذلك، ما زال التوصل إلى اتفاق شامل بشأن طموحات إيران النووية والعقوبات الغربية مسألة عالقة.

وتضغط واشنطن وإسرائيل لتجريد إيران من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُعتقد أنه دُفن نتيجة ضربات أميركية العام الماضي، بينما تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم.

ومع ذلك، فقد مهد الإطار المتفق عليه لمناقشة هذه الخلافات الرئيسية.

"قريبا جدا"

وعندما سُئل ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا عن موعد نشر نص الاتفاق، قال إنه يرغب بنشره "ربما قريبا جدا".

لكنه قال لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة لا تزال تفاوض بشأن ما إن كانت ايران ستعلّق تخصيب اليورانيوم عشرين عاما، ملمحا إلى أنه قد يرضى بتعليق لمدة 15 عاما.

ورحبت القوات المسلحة الإيرانية بالاتفاق واعتبرته انتصارا "أذلّ" الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما وصفه الرئيس مسعود بزشكيان بأنه إنجاز كبير للمنطقة.

وأشادت صحيفة "وطن أمروز" المحافظة المتشددة بالاتفاق واعتبرت أنه "وثيقة استسلام" لترامب.

لكن عراقجي بدا أكثر حذرا، وقال "لدينا تاريخ من الالتزامات التي لم تُحترم، لدينا تاريخ من الاتفاقات التي جرى التراجع عنها، كل هذا ماثل في أذهاننا".

في المقابل، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن ترامب وفانس ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قد وقّعوا بالفعل على الاتفاق إلكترونيا.

وقال فانس لشبكة "إن بي سي" إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسمح لهم بدخول إيران.

وقال إن الاتفاق ينصّ على أن تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذريّة والولايات المتحدة إيران على التخلص من مخزونها عالي التخصيب.

وقال ترامب إن واشنطن لن تستثمر أي أموال في إيران مضيفا أن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن "الجحيم" سينزل عليها إن فعلت ذلك.

لبنان جزء أساسي من الاتفاق

يرى محللون أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، يشكل أكبر تهديد للمساعي الدبلوماسية.

وقال روس هاريسون، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إن هذا الملف قد يكون "أكبر عامل معرقل" للمفاوضات المقبلة.

وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، الثلاثاء، التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع اسرائيل، مقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن.

وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون وسلام بحثا "التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل" التي تنطلق في 22 حزيران/ يونيو، في خامس جولة منذ بدء المحادثات.

وسارع مسؤولون إسرائيليون إلى إدانة الاتفاق، وتعهد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن تبقى القوات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسورية "ما دام ذلك ضروريا".

في المقابل، أكد عراقجي الثلاثاء أن إنهاء الحرب "بشكل دائم" في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل "القضية الأهم" في الاتفاق مع واشنطن.

وقال في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بثه التلفزيون الرسمي "النقطة المهمة التي أود التأكيد عليها هنا أنه من وجهة نظرنا فإن طرفي هذه المذكرة هما: من جهة الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن جهة أخرى إيران وحزب الله".