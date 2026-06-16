إيران: 548 هجوما أميركيا وإسرائيليا استهدف جزيرة خرج خلال الحرب

أعلن محافظ خرج نغدار حسين بور تعرض الجزيرة النفطية لـ548 هجوما أميركيا إسرائيليا خلال الحرب، مؤكداً استمرار تصدير 90% من نفط إيران وتواصل سكانها بالبر، تزامناً مع اتفاق واشنطن وطهران على إنهاء الحرب وتوقيع مذكرة تفاهمٍ الجمعة.

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن جزيرة خرج، تعرضت إلى 548 هجوما، خلال الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وقال محافظ خرج، نغدار حسين بور في تصريح نقلته صحيفة "شرق" الإيرانية، إن الجزيرة استهدفت نظرا لأهميتها كميناء نفطي رئيسي.

وذكر أن الجزيرة تعرضت خلال الحرب لأكثر من 548 هجوما، أكثرها كان في 17 آذار/ مارس الماضي، عندما استهدفت 50 مرة.

وذكر حسين بور أن الولايات المتحدة استهدفت 6 سفن ركاب في محاولة لقطع اتصال الجزيرة بالبر الرئيسي.

وأشار إلى أنه بفضل تدخل القوارب الحكومية، وسفن الصيد لم تتعطل حركة سكان الجزيرة وعمالها، ولم ينقطع الاتصال بالبر الرئيسي.

وذكر أنه رغم الهجمات، تم تصدير أكثر من 90 بالمئة من الصادرات النفطية الإيرانية عبر الجزيرة.

يشار إلى أن جزيرة خارك الواقعة على بعد 30 كيلومترا من البر الرئيسي الإيراني، ونحو 55 كيلومترا عن ميناء بوشهر، تعتبر المحطة الرئيسية لتصدير النفط في إيران.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط/ فبراير.

وبينما أعلن ترامب، الإثنين، أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.