اشتباكات مع الاحتلال جنوبي لبنان وإطلاق صواريخ اعتراضية قرب الحدود

أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية من المطلة نحو جنوب لبنان، بينما استهدف "حزب الله" تجمعا لقواته بمحيط المعبر، تزامنا مع مساعٍ أميركية لتقييد تحركات إسرائيل العسكرية هناك عقب توقيع واشنطن اتفاق إطار مع إيران، دون فرض انسحابٍ فوري.

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صواريخ اعتراضية من منطقة المطلة باتجاه جنوبيّ لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محيط منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف، حيث أشار إلى أن عناصره يخوضون اشتباكات هناك.

يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية في أعقاب الإعلان الأميركي عن التوقيع على اتفاق إطار مع إيران، في ظل مؤشرات متزايدة على أن واشنطن تسعى إلى تقييد هامش التحرك العسكري الإسرائيلي في لبنان، من دون أن تفرض في هذه المرحلة انسحابا إسرائيليا من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، منذ استئناف الحرب على لبنان مطلع آذار/ مارس الماضي.

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