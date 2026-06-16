البرلمان الأوروبي يصادق نهائيا على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

اتفاق تجاري يطوي أشهرًا من التوتر بين بروكسل وواشنطن، ويمنح الطرفين مسارا جمركيا جديدا، مع آليات تتيح تعليق التفاهم أو إنهاءه إذا تبدلت الظروف السياسية والاقتصادية.

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تهدئة العلاقات التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أشهر من التوتر.

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وأقر النواب المجتمعون في مدينة ستراسبورغ الاتفاق بأغلبية 440 صوتا مقابل 151 معارضا و50 ممتنعا، ما يمهد الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة في دول الاتحاد على غالبية المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية، مقابل التزام واشنطن بألا تتجاوز الرسوم المفروضة على الواردات الأوروبية نسبة 15%.

ورحبت رئيسة أورسولا فون دير لاين بالتصويت، وقالت في منشور على منصة "إكس" إن الاتحاد الأوروبي بات على بعد أيام من الوفاء بالتزاماته وتطبيق الاتفاق، معتبرة أنه "سيعود بفوائد كبيرة على الأفراد والشركات" في دول التكتل.

وبعد موافقة البرلمان الأوروبي، لم يتبق سوى المصادقة الرسمية من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.

وكان ترامب قد منح الأوروبيين مهلة تنتهي في الرابع من تموز/ يوليو المقبل لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ورغم اعتراض عدد من النواب الأوروبيين الذين رأوا أن الاتفاق يصب بدرجة أكبر في مصلحة الولايات المتحدة، فقد تراجعوا عن تحفظاتهم بعد إدخال مجموعة من الضمانات خلال المفاوضات.

ومن أبرز هذه الضمانات بند يقضي بانتهاء مفاعيل الاتفاق تلقائيا مع نهاية عام 2029، بالتزامن مع انتهاء الولاية الرئاسية الحالية لترامب، ما لم يتم التصويت على تمديده.

كما يمنح الاتفاق المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق العمل به إذا لم تلغ الإدارة الأميركية، قبل نهاية العام الجاري، الرسوم الإضافية البالغة 50% التي فرضتها على مئات المنتجات التي تحتوي على الصلب والألمنيوم.