السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

أكدت السعودية أهمية تعزيز دور المنظمة في حماية القانون الدولي ودعم القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وذلك خلال جلسة الاستماع للمرشحة لمنصب الأمين العام، ماريا إسبينوزا.

ألقت السعودية، باسم المجموعة العربية، مداخلة خلال جلسة الاستماع إلى المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، أكدت فيها دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية، وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.

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وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المجموعة العربية تتطلع إلى تعاون بنّاء مع الأمين العام المقبل بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظمة الدولية وترسيخ مبادئها ومقاصدها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، اليوم الثلاثاء.

وتضمنت المداخلة عددا من التساؤلات المتعلقة بضمان احترام القانون الدولي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى دعم عمل الهيئات الأممية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا".

كما تناولت المداخلة التحديات المالية التي تواجه الأمم المتحدة، وأهمية دعم الدول النامية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب إصلاح مجلس الأمن ومبادرة الأمم المتحدة "يو إن 80"، بما يعزز كفاءة المنظمة وقدرتها على أداء مهماتها الأساسية.

ويشار إلى أن مبادرة الأمم المتحدة "يو إن 80"، هي مشروع إصلاحي وإعادة هيكلة أطلقه الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، تزامنا مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة .

وتشمل قائمة المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، ووزيرة خارجية الإكوادور السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا.

ومن المقرر أن يُنتخب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة خلال عام 2026، إذ سيتولى منصبه العاشر في تاريخ المنظمة لولاية مدتها 5 سنوات، تبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير 2027.