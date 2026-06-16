سورية توقع عقدا مع شركتين أميركيتين إحداهما عملاقة لتطوير قطاع الغاز

وقّعت الشركة السورية للبترول، برئاسة رئيسها التنفيذي، عقدا مع شركتي "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا" الأميركيتين لتطوير حقول الغاز، ضمن مساعي دمشق لجذب استثماراتٍ دولية وإعادة الإعمار، عقب الإطاحة بنظام الأسد، وتسلّم الحقول من الأكراد.

وقّعت الشركة السورية للبترول الرسمية، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركتي "كونوكو فيليبس" العملاقة، و"نوفاتيرا" الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، في إطار مساعي دمشق لجذب استثمارات دولية، بهدف تطوير قطاع الطاقة وتحسين الإنتاج.

ومنذ الإطاحة بنظام بار الأسد، وقعت دمشق مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الدولية، بينها الشركتين الأميركيتين شيفرون وشركة "إتش كي إن" إنرجي التي باشرت إدارة وتشغيل حقول النفط التي تسلمتها الحكومة من الأكراد في شمال شرق البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشركة السورية للبترول وقعت "عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سورية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى".

وتعدّ شركة كونوكو فيليبس العملاقة من أكبر شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة في العالم.

وخلال مشاركته الأسبوع الماضي في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، إن العقد "سيكون الأكبر الذي نوقّعه"، منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم.

وبعد توقيعه العقد مع الرئيسين التنفيذيين للشركتين في مقر وزاة الطاقة في دمشق، قال قبلاوي، الثلاثاء، إن توقيع العقد "يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الغاز في سورية"، مضيفا "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الطاقة".

وجاء توقيع الاتفاق بعد مباحثات موسعة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الطاقة، محمّد البشير، في واشنطن الاسبوع الماضي، عرض خلالها آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية في سورية، والشراكات الممكنة مع القطاع الخاص الأميركي.

وتسعى سورية، التي تطمح إلى إنتاج مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 إلى توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، التي أنهكتها سنوات الحرب الطويلة منذ العام 2011.

وسبق للشركة السورية للبترول التي أسستها السلطات الجديدة، أن وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العربية والدولية، أبرزها في شباط/ فبراير مع شركتي شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة وباور إنترناشونال القابضة القطرية، بهدف دعم مسارات الاستكشاف البحري والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وفي أيار/ مايو، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كونوكو فيليبس الأميركية وتوتال إنرجيز الفرنسية وقطر للطاقة القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

ومنذ إطاحتها بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تسعى السلطات الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإطلاق مسار إعادة الإعمار، لا سيما بعد رفع عقوبات أنهكت الاقتصاد السوري بينها جزء واسع من العقوبات الأميركية.

وباتت كافة حقول النفط والغاز تحت سيطرة الحكومة السورية، بعد أن تسلّمت الشركة السورية للبترول، مؤخرا حقول النفط التي كانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد. وتتولى شركة "إتش كي إن" إنرجي إدارة وتشغيل هذه الحقول، وفق ما أوضح نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، في تصريح صحافي، الإثنين.