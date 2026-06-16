فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

تتجه الأنظار إلى الاتفاق الأميركي-الإيراني المرتقب، مع تأكيد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن الإعلان عن تفاصيله قد يسبق التوقيع الرسمي المقرر يوم الجمعة، فيما وصف مذكرة التفاهم بأنها إطار عام ستُستكمل بنوده عبر مفاوضات لاحقة.

قال نائب الرئيس الأميركي، جيه. دي. فانس، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق المبرم مع إيران قبل يوم الجمعة، وهو الموعد المتوقع للتوقيع الرسمي عليه، بعد أن يكون قادة الولايات المتحدة وإيران قد وقعوا عليه إلكترونيا.

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وأوضح فانس أن مذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها بين واشنطن وطهران لا تزال وثيقة عامة، مؤكدا أن تفاصيل الاتفاق النهائي ستُستكمل خلال جولات تفاوض لاحقة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن المذكرة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، وهو ما يعكس طبيعتها الإطارية، فيما ستترك الجوانب الفنية والتنفيذية للمفاوضات المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد فانس أن الاتفاق يتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحد البنود الأساسية في التفاهم بين الجانبين.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستساعد إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، موضحا أن هذا الالتزام ورد بشكل واضح في مذكرة التفاهم التي وافق عليها الطرفان، ويعد من الركائز الرئيسية للاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

ترامب يعلن توقيع اتفاق أولي بين واشنطن وطهران

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا يهدف إلى إنهاء الحرب في الخليج، مؤكدا أن تفاصيل الاتفاق ستعلن في وقت لاحق، فيما أوضح الجانبان أن المفاوضات بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لم تُحسم بعد.

وينص الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار الهش، الذي أُعلن في نيسان/أبريل، لمدة 60 يوما إضافية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كانت إيران قد أغلقته إلى حد كبير عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفتها في فبراير/شباط.

وقال ترامب، عقب وصوله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، إن الاتفاق "تم التوقيع عليه بالكامل"، مشيرا إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع الرسمية المقررة في جنيف يوم الجمعة.

وينظر إلى الاتفاق على أنه أبرز خطوة حتى الآن نحو احتواء الصراع، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص، معظمهم في إيران ولبنان، كما تسبب في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية.

ورغم ذلك، لا تزال بنود الاتفاق التفصيلية غير معلنة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تختلف عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نيسان.