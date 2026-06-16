مسيّرات أوكرانية تصيب مصفاة نفط في موسكو وتشلّ حركة المطارات

أعلنت موسكو إسقاط 60 مسيّرة أوكرانية في سماء العاصمة أصابت إحداها مصفاة نفط، وسبّب الهجوم اضطرابات في عمل مطارات موسكو، وجدّد الكرملين دعوة زيلينسكي إلى القدوم إلى موسكو إذا أراد الحوار...

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت نحو 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة الروسية.

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وقال سوبيانين في بيان نشره عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم على العاصمة الروسية أصابت موقعا داخل مصفاة نفط في موسكو، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل على إزالة حطام الطائرات المسيرة التي دُمّرت.

ومن جانبه، قال رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أندريه كوفالينكو، في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، إن الهجوم ألحق أضرارا بوحدة المعالجة الأولية في المصفاة.

وتقع المصفاة، المملوكة لشركة "غازبروم نفط" الروسية، على بعد نحو 25 كيلومترا من الكرملين في العاصمة الروسية.

ونشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، مقطعا مصورا يظهر مبنى داخل مصفاة نفط اندلعت فيه النيران. وأشاد بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية لـ"عملها الفعال".

This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

وتقع المصفاة داخل حدود مدينة موسكو، على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "يجب إجبار روسيا على إنهاء الحرب ضد شعبنا"، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يستشهد زيلينسكي بهذه الضربة خلال اجتماعاته مع الحلفاء الغربيين باعتبارها، من وجهة نظره، دليلا إضافيا على أن موازين الحرب قد انقلبت لصالح أوكرانيا.

وتسبب الإنذار المتعلق بالطائرات المسيرة في حدوث اضطرابات في حركة الطيران في مطارات العاصمة الروسية الأربعة. وكان مطارا "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" أول مطارين علّقا الطيران مؤقتا، قبل أن ينضم إليهما مطارا "شيريميتيفو" و"فنوكوفو".

ويواجه المسافرون الروس إلغاء متكررا للرحلات الجوية أو تأخيرها خلال موسم العطلات، وأصبحت الإنذارات المرتبطة بالطائرات المسيرة تؤثر في حركة الملاحة الجوية بوتيرة شبه يومية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط 172 طائرة مسيرة فوق مناطق متفرقة، دون تقديم معلومات عن الأضرار الناجمة.

الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى العاصمة موسكو.

وأضاف بيسكوف خلال إحاطة صحافية، "زيلينسكي، كما تعلمون، فقد قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) كل شيء، وعرض كل شيء. لقد قال مرارا وتكرارا إنه إذا كان زيلينسكي مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية، والنظام في كييف يدرك ذلك تماما، فبإمكانه دائما القدوم إلى موسكو، حيث سيجد استقبالا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي تلقى دعوة للقاء زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها اليوم وغدا في فرنسا، عبر القنوات الرسمية، "كما تعلمون، لا توجد قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف".

وعن موعد قدوم المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، إلى موسكو، أوضح: "بالفعل، كان هناك حديث عن وصول المفاوضين الأميركيين قريبا، لكن لم تحدد مواعيد دقيقة بعد. كما تعلمون، لا يزال الأميركيون منشغلين بالتحضير لتوقيع مذكّرة التفاهم المتفق عليها. ونعلم أن هذا التوقيع مُقرر في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا. وبعد ذلك، سنناقش على الأرجح إمكانية سفرهم إلى موسكو".

كييف تعلن إسقاط 114 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 114 من أصل 132 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، خلال هجوم جوي على مناطق عدة في أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين طراز "إسكندر-إم"، أُطلقا من منطقة روستوف، بالإضافة إلى 132 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، و"جيربيرا"، و"إيتالماس" وطرز أخرى، أُطلقت من مناطق شاتالوفو، وأوريل، وكورسك، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين، صدّوا الهجوم.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 114 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة.

كما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022، إلى نحو مليون و385 ألفا و420 فردا، من بينهم 1230 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12.026 دبابة، و24.768 مركبة قتالية مدرعة، و44.118 نظام مدفعية، و1.872 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1.427 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و353.541 طائرة مسيرة، و4.783 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و107.508 من المركبات وخزانات الوقود، و4.300 من وحدات المعدات الخاصة.