موجز أنباء العالم الثلاثاء: اتفاق إيران وأميركا وقمة السبع ومضيق هرمز في صدارة الأحداث

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة على الأرجح، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي.

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وتقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية الثلاثاء، حيث قالت "في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو في بورغنشتوك"، مضيفة أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، "وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".

وأعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في التفاوض على الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عن "تفاؤل حذر" في أنّ يؤدي الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الإيراني، أن ناقلات النفط الإيرانية وسفنا أخرى استأنفت عملياتها البحرية عقب اتفاق مع واشنطن، في خطوة بدت كأنها تخفيف للحصار البحري الأميركي.

لكن منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية أفادت بأنّ حركة عبور مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة.

إلى ذلك، أعلنت اليابان أنها لم تقرر بعد بشأن إن كان جيشها سينضم للجهود الرامية للمساعدة في استئناف الملاحة عبر المضيق بعد اتفاق السلام الأميركي-الإيراني.

ووضعت ألمانيا من جهتها شروطا لمشاركتها في مهمة محتملة لتأمين المضيق، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المزمعة فيه.

اقتصاديا، تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، الثلاثاء إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار/ مارس، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي في شأن إعادة فتح مضيق هرمز.

قمة مجموعة السبع

قال الرئيس الأميركي إنه اقترح على إسرائيل أن يتولّى الرئيس السوري أحمد الشرع أمرَ حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن الحرب الإسرائيلية تسبّبت في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأشاد ترامب خلال قمة مجموعة السبع بالشرع الذي قال إنه يقوم "بعمل مذهل"، واعتبر أنّ الرئيس السوري "جيد جدا في التعامل مع حزب الله، ولا يحبهم".

من ناحية أخرى، اعتبر ترامب أن على روسيا "إبرام اتفاق" مع أوكرانيا، مؤكدا أنه سيفعل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة مجموعة الدول السبع على أمل الدفع باتّجاه تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب على بلاده.

وسيلتقي زيلينسكي في منتجع إيفيان ليه بان الفرنسي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه أبدى مؤشرات تدلّ على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو.

لبنان/ إسرائيل

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، مقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، وتأتي بعد الإعلان عن توصل ايران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء الحرب في كافة الجبهات بضمنها لبنان.

أميركا/ العراق

نقل المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية والعراق توماس برّاك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "تطلّع الرئيس (دونالد) ترامب" لاستقباله في البيت الأبيض في "منتصف تموز/يوليو" للبحث في العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت بغداد والسفارة الأميركية في بيان مشترك.

وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه في منتصف أيار/ مايو، وتعهّده حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران على وقع ضغوط أميركية.

سورية

وقّعت الشركة السورية للبترول الرسمية عقدا مع شركتي "كونوكو فيليبس" العملاقة و"نوفاتيرا" الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، في إطار مساعي دمشق لجذب استثمارات دولية بهدف تطوير قطاع الطاقة وتحسين الإنتاج.

الحرب الروسية – الأوكرانية

أفادت السلطات الروسية بأن طائرة مسيّرة استهدفت مصفاة نفطية رئيسة في محيط العاصمة موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بها، فيما قالت أوكرانيا إن الهجوم جاء ردا على الضربات الروسية.

أميركا/ أستراليا/ الصين

يعتزم الجيش الأميركي إنشاء مخزون من الأسلحة الجاهزة للاستخدام لقواته البحرية، على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا الواقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية، بحسب ما كشفت معلومات وردت في وثائق مناقصة أكدها مسؤولون.

إيران

أعدمت السلطات الإيرانية رجلين دينا على خلفية دورهما في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بلغت ذروتها في كانون الثاني/ يناير.

فيروس إيبولا

أفاد الصليب الأحمر بأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يبلغ ذروته بعد، محذّرا من أن وضع حد لانتشار المرض قد يستغرق عاما كاملا.

إندونيسيا

ضرب زلزال سطحي شديد بقوة 6,7 درجات منطقة سولاويسي في وسط إندونيسيا الثلاثاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار.

الصين

تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ دعم بورما في حماية سيادتها، وذلك خلال لقائه الرئيس مين أونغ هلاينغ في بكين.

من جهة ثانية، نفت الصين الاتهامات الأوروبية لها بتدريب جنود روس قاتلوا لاحقا في أوكرانيا.

الهند

حظرت الهند الوصول إلى تطبيق المراسلة "تلغرام" قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، وذلك بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي.

الأمم المتحدة

يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هايتي في زيارة تضامنية مع سكانها الذين يعانون منذ سنوات من عنف العصابات.

اليابان

رفع المصرف المركزي الياباني معدل فائدته الرئيسية إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ 1995، سعيا إلى احتواء ضعف الين والتضخم الذي فاقمته الحرب.

غواتيمالا

أعلنت حكومة غواتيمالا أنها عززت تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إقالة المدعية العامة السابقة كونسويلو بوراس، التي كانت أكثر من 40 دولة تفرض عقوبات عليها.

إفريقيا الوسطى

تبدأ محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى محاكمة غيابية للرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه بتهم تتعلّق بجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بين العامَين 2009 و2013.