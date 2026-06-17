ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف": لا صندوق أميركيا بـ300 مليار دولار

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستئناف قصف إيران عسكرياً إذا خالفت مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها الجمعة بسويسرا لإنهاء الحرب، مؤكدا منعها من حيازة سلاح نووي، ومشيرا لفتح مضيق هرمز، ومطالبا إسرائيل بحسن التقدير لحماية نفسها.

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، اليوم الأربعاء، باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب؛ كما قال إنه يريد من إسرائيل "حسن التقدير وأن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

وقال ترامب "لا، إنها ليست نهائية. إنها مذكرة تفاهم"، في إشارة إلى الاتفاقية المرتقب توقيعها مع إيران في سويسرا الجمعة.

وأضاف الرئيس الأميركي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إلى جانب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه "إذا لم يعجبني ذلك، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم".

وتابع "إذا لم يحسنوا (الإيرانيون) التصرف، فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم (...) لأنهم أساءوا التصرف طوال 47 عاما"، في إشارة إلى الجمهورية الإسلامية التي قامت عقب انتصار الثورة الإسلامية وإطاحة الحكم الملكي الحليف للولايات المتحدة والغرب، عام 1979.

خلال لقاء ترامب والسيسي (Getty Images)

وقال ترامب خلال اجتماعه مع السيسي إن ما جرى التوصل إليه "ليس اتفاقا نهائيا"، بل مذكرة تفاهم تمهّد لاتفاق أوسع، مضيفا أن مضيق هرمز فتح جزئيا، وسيعاد افتتاحه بالكامل خلال اليومين المقبلين، عادا أن نتائج التفاهم ظهرت سريعا في الأسواق من خلال ارتفاع المؤشرات وانخفاض أسعار النفط والوقود فور الإعلان عنه.

كما نفى ترامب صحة تقارير تحدثت عن صندوق بقيمة 300 مليار دولار ضمن الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تستثمر فيه، وأن مذكرة التفاهم لا تنصّ على دفع واشنطن أي أموال لطهران، لكنه أشار إلى أن بلاده لا يمكنها منع أي طرف آخر من الاستثمار هناك.

وشدد ترامب على أن الحصار المفروض على إيران كان فعالا، محذرا من أنه إذا "لم يحسن الإيرانيون التصرف" فإن الولايات المتحدة ستعاود "إسقاط القنابل على رؤوسهم"، على حد تعبيره. كذلك اتهم الإيرانيين بأنهم "خدعوا" الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وحصلوا على مليارات الدولارات.

لقاء ترامب ومودي

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الحكومة الهندية، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن مضيق هرمز سيفتح فورا.

وأشار ترامب إلى أن "طهران استغلت العالم على مدى 47 عاما"، مؤكدا أن صفقته الحالية تمثل "جدارا حاسما" يمنعها من حيازة السلاح النووي، لتقوم في النهاية دولة إيرانية خالية منه تماما.

ترامب ومودي (Getty Images)

وأضاف الرئيس الأميركي أن الصفقة مع إيران ستتم، لأنها تريد العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم طويلة منع بموجبها طهران من امتلاك السلاح النووي، معربا عن اعتقاده بأنها ستتحول إلى عقد.

وحذر ترامب من أنه في حال لم تكمل إيران أو تنفذ مذكرة التفاهم، فإن الولايات المتحدة ستعود إلى نقطة البداية مجددا، وتعاود القصف.

وفي الجانب الاقتصادي والعسكري، أعلن ترامب عن تسجيل ارتفاع هائل في مؤشرات سوق الأسهم بفضل التسوية مع إيران، يقابله انخفاض حاد في أسعار النفط.

وذكر أن القوات الأميركية ذهبت إلى إيران وهزمتها عسكريا في الأسبوع الأول، مضيفا في الوقت ذاته أنه "يريد من إسرائيل حس التقدير الجيد، وأن تكون قادرة على حماية نفسها".

وفي مسار سياسي آخر منفصل، تطرق إليه خلال التصريحات، أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنه يبحث في الوقت الحالي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط/ فبراير، باغتيال المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين في غارات جوية.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بشأن اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، الجمعة، مباشرة بعد توقيع الاتفاق في سويسرا، ومهلتها 60 يوما لبحث تفاصيله.