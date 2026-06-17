موجز أنباء العالم الأربعاء

عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي قبيل توقيع مذكرة التفاهم الجمعة بسويسرا، ورافق ذلك تراجع أسعار النفط وترحيب دولي بالاتفاق، فيما شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على استقلالية مسار تفاوض بلاده مع إسرائيل.

عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز"، الأربعاء، قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.

وهدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران الأربعاء، باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها. وقال ترامب "لا، إنها ليست نهائية. إنها مذكرة تفاهم"، في إشارة إلى الاتفاقية المرتقب توقيعها في سويسرا الجمعة.

وأدى التفاؤل بإعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الدولي إلى 78,74 دولارا في تداولات الأربعاء. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75,85 دولارا للبرميل.

ورحبت روسيا بالتفاهم الذي تمّ التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة مشددة على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لموجباته.

وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بالاتفاق عادا أن إعادة فتح مضيق هرمز ستمثّل "خطوة كبيرة إلى الأمام".

بدوره، رحب البابا لاوون الرابع عشر بالاتفاق المُعلن، عادا أنه ثمرة "جهود مُشجّعة في الحوار والتفاوض".

اجتماع قادة مجموعة السبع

يتناول قادة مجموعة السبع، الأربعاء، في إيفيان بفرنسا مسألة أمن الذكاء الاصطناعي، بحضور كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا العالمية، في اليوم الأخير من قمة تمتد فيها إقامة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لما بعد ختامها بعشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر فرساي التاريخي.

ورغم ترؤّس ماكرون القمة أصرّ الرئيس الأميركي الأربعاء على تقديم نفسه صاحب اليد العليا، بقوله "أنا الزعيم" على مسمع القادة الآخرين أثناء دخوله الجلسة الصباحية في اليوم الختامي للقمة.

وستُنتج الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة السبع "بموجب ترخيص" على الأراضي الأوكرانية، صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش القمة.

بيروت

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأربعاء، على أن مسار التفاوض مع اسرائيل "مستقل" عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ميدانيا، شنّت القوات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي اللبناني، على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

جلجليا بالضفة الغربية المحتلة

أضرم مستوطنون، النار الأربعاء، في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصدرين محليين في القريتين.

روسيا

يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

باريس

بلغت مخزونات النفط لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أدنى مستوياتها منذ العام 1990، وفق التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الصادر الأربعاء، في ظل الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الحيوي للإمدادات.

أستراليا

هاجمت زعيمة الحزب اليميني المتطرف الصاعد في أستراليا الأربعا "الإسلام المتطرّف" ووسائل الإعلام، متعهّدة أيضا بالانسحاب من المنظمات الدولية.

باكستان

أدت مواجهة متواصلة منذ نحو أسبوعين بين محتجين والشرطة في شطر كشمير الخاضع لإدارة باكستان إلى نقص في المواد الغذائية، بينما ارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 22 قتيلا، الأربعاء.