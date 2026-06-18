أكبر هجوم على موسكو منذ سنوات: حرائق بمصفاة نفط وتعطّل مطارات العاصمة

شهدت موسكو هجوما أوكرانيا واسعا بالطائرات المسيّرة استهدف منشآت حيوية، بينها مصفاة نفط رئيسية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإصابة عدد من الأشخاص وتعطيل حركة المطارات لساعات. ويُعدّ الهجوم الأكبر الذي تتعرض له العاصمة الروسية منذ سنوات.

نفّذت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيّرة على موسكو يوم الخميس، في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب بتعطيل سير العمل في أكبر مطارات العاصمة، على ما أفاد مسؤولون.

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وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن مقذوفات عدة أصابت مصفاة نفطية كبيرة في موسكو خلال ما وصفه بـ"الهجوم واسع النطاق"، من دون أن يحدد حجم الأضرار.

وتتزامن هذه الضربات مع استضافة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قادة آسيويين في مدينة كازان التي تبعد حوالى 700 كيلومترا شرق العاصمة، ضمن قمة روسيا-آسيان التي تبحث في مواضيع عدة من بينها استمرار إرسال شحنات المحروقات الروسية إلى آسيا.

ولم يأتِ الرئيس الروسي على ذكر هذا الهجوم في خطابه خلال الجلسة العامة لهذه القمة صباح الخميس، لكن وزير خارجيته، سيرغي لافروف، الذي سُئل عن هذا الموضوع، أكد أن روسيا ستواصل شنّ "ضربات واسعة النطاق" على أوكرانيا.

أما الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فوصف الهجوم بأنه "ردّ مبرّر تماما على الهجمات الروسية".

وقال زيلينسكي في رسالة صوتية أُرسِلَت إلى وسائل الإعلام، إن "الأهم هو أن يبدأ الشعب الروسي بالشعور بأن شخصا واحدا، بوتين، يخوض هذه الحرب، في حين يدفع الناس العاديون الثمن كاملا".

ولاحظ مراسلو وكالة "فرانس برس" أن أعمدة كبيرة من الدخان الأسود ظلت تتصاعد بعد ظهر الخميس، من مصفاة شركة "غازبروم نفط" الروسية الواقعة في منطقة كابوتنيا جنوب شرق موسكو.

وأشاروا إلى أن مروحيات استُخدمت في مكافحة ألسنة اللهب، فيما كانت رائحة كريهة تفوح في الأرجاء.

واندلع حريق كبير كان لا يزال مستمرا بعد ظهر الخميس، في سوق "سادوفود" المغطى الكبير الواقع في المنطقة. وطالت الحرائق مركزا تجاريا آخر أيضا، أُخمِد لاحقا، بحسب السلطات.

وقالت فالنتينا (29 عاما) التي أيقظها الدويّ لوكالة فرانس برس "إنه أمر مخيف حقا"، مشيرة إلى أعمدة الدخان الأسود التي ارتفعت على بعد بضعة كيلومترات من الحديقة التي قصدتها مع ابنتها.

وتؤمّن هذه المصفاة التي سبق أن تعرّضت، الثلاثاء، لضربة أوكرانية، أكثر من ثلث احتياجات العاصمة الروسية من الوقود، ولا سيما لمطاراتها، وفقا للمعلومات المتاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأفاد حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، بأن 17 شخصا على الأقل بينهم طفلان أصيبوا خلال هذا القصف. في حين عُلِّق عمل المطارات الرئيسية في منطقة موسكو لساعات، وهي مطارات فنوكوفو، وشيريميتيفو، وجوكوفسكي، ودوموديدوفو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أكثر من 500 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما قال عمدة موسكو إن 180 منها أُسقطت عند اقترابها من العاصمة.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إلى أن هذا الهجوم هو الأكبر على العاصمة منذ عامين على الأقل.

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة هجماتها داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك على أهداف في العمق الروسي، مستهدفة منشآت نقل المحروقات وتخزينها على وجه الخصوص، في مسعى إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

وما زالت المفاوضات الرامية إلى محاولة إنهاء الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 تراوح مكانها، في حين تباطأ تقدُّم القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية بشكل كبير هذه السنة.

وتتعرض أوكرانيا من جهتها يوميا تقريبا لقصف روسي، وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن سبعة صواريخ و239 طائرة مسيّرة أُطلِقت ليلة الأربعاء إلى الخميس على أراضيها.

وأدى ذلك إلى مقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين في دنيبرو صباح الخميس، فيما قُتل رجل في ضربات استهدفت منطقة سومي شمالي البلاد، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وفي بداية الأسبوع، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا إن على موسكو أن تعقد اتفاقا لإنهاء الحرب.