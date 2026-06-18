إدارة ترامب تعيد تقييم الوجود العسكري الأميركي في أوروبا

وزير الدفاع الأميركي يعلن مراجعة شاملة لانتشار القوات الأميركية في أوروبا، منتقدًا قيودًا فرضها حلفاء أوروبيون خلال الحرب في الشرق الأوسط، ومهددًا بخفض المساهمة الأميركية في ميزانية "الناتو" إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بأهداف الإنفاق الدفاعي.

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، أن الولايات المتحدة ستجري مراجعة شاملة لوجودها العسكري وانتشار قواتها في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على حلفائها الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وجاء إعلان هيغسيث خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، حيث قال إن المراجعة ستتناول انتشار القوات الأميركية وتمركزها في القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن إنجازها قد يستغرق أقل من ستة أشهر.

مراجعة للانتشار وانتقادات للحلفاء

وقال هيغسيث إن المراجعة تهدف أيضا إلى ضمان أن يكون وصول القوات الأميركية إلى القواعد العسكرية واستخدامها وتمركزها وتحليقها الجوي "محددا بوضوح ومضمونا"، في إشارة إلى القيود التي فرضتها بعض الدول الأوروبية على استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب في الشرق الأوسط.

واعتبر أن هذه القيود "كانت مخزية"، مضيفا أن بعض الحلفاء "عرّضوا أبناء وبنات أميركا للخطر"، على حد تعبيره.

كما ذكّر الحلفاء الأوروبيين بانتقادات ترامب لمواقف بعض دول الناتو خلال أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرا أن عددا من الحلفاء لم يستجيبوا بالشكل المطلوب عندما طلبت واشنطن دعما لإعادة فتح الممر البحري الذي تعطلت فيه حركة الملاحة خلال الحرب مع إيران.

وقال: "كما قال الرئيس ترامب، وبحق، لقد اختبرنا حلفاءنا لدعم أميركا عندما طلبنا مساعدتهم، والكثيرون منهم أخفقوا".

ضغوط بشأن الإنفاق الدفاعي

ولوّح هيغسيث بإمكانية خفض المساهمة الأميركية في ميزانية الناتو إذا لم تلتزم بعض الدول بالتعهدات التي أقرتها خلال قمة لاهاي العام الماضي.

وأوضح أن مساهمة الولايات المتحدة في التكاليف التشغيلية للحلف، والمقدرة بنحو 790 مليون دولار خلال عام 2026، ستكون مشروطة بمدى التزام الدول الأعضاء بأهداف الإنفاق الدفاعي.

وأضاف: "حين لا ينفق الحلفاء الآخرون بالقدر المطلوب من الجدية والإلحاح، ستنخفض مساهماتنا".

وكانت دول الناتو قد تعهدت خلال قمة لاهاي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، من بينها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر.

ورغم إقرار هيغسيث بأن "دولا كثيرة أوفت بالتزاماتها"، فإنه شدد على أن بعض الدول ما تزال مطالبة ببذل "مزيد من الجهود"، مؤكدا أن واشنطن ستناقش هذه المسألة "بصراحة، سواء في الاجتماعات المغلقة أو العلنية".

من جهته، أشار الأمين العام للناتو، مارك روته، إلى أن الدول الأوروبية وكندا رفعت إنفاقها الدفاعي العام الماضي بنحو 90 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بزيادة تقارب 20%.

وأضاف أن جميع دول الحلف كانت قد بلغت العام الماضي هدف الإنفاق الدفاعي المحدد منذ عام 2014 عند مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن مسؤولين في الناتو أشاروا إلى تراجع بعض الدول الأوروبية، من بينها التشيك وسلوفينيا، دون هذه النسبة خلال العام الجاري.

خفض القوات الأميركية في أوروبا

وتأتي هذه التطورات في ظل خطوات أميركية متواصلة لإعادة تموضع قواتها في أوروبا وتقليص وجودها العسكري، بما في ذلك خفض عديد القوات المتمركزة في ألمانيا.

وكانت واشنطن قد أعلنت مطلع حزيران/ يونيو الجاري نيتها تقليص مساهمتها في "نموذج القوات" المعتمد داخل الناتو، وهو النظام الذي يحدد القدرات العسكرية التي يمكن للحلف الاعتماد عليها من الدول الأعضاء عند الحاجة.

وأثار الإعلان مخاوف أوروبية متجددة بشأن مستقبل الالتزام العسكري الأميركي في القارة، رغم تأكيد مسؤولين أوروبيين أن بإمكانهم تعويض جزء من هذا التراجع.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الأوروبيين قادرون على تعويض "الكثير من الجوانب"، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت.

بدوره، اعتبر روته أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل بتعويض جزء من التراجع الأميركي، مشيرا إلى أن بعض القدرات المطلوبة متوافرة لدى دول أخرى أو ستكون متاحة خلال المستقبل القريب.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية وألمانية، تشمل التخفيضات الأميركية المحتملة سحب نحو ثلث الطائرات المقاتلة المخصصة للناتو من طرازي "إف-16" و"إف-15"، إضافة إلى طائرات التزويد بالوقود والاستطلاع والقاذفات والطائرات المسيّرة.

كما تحدثت التقارير عن سحب غواصة قادرة على إطلاق صواريخ كروز وإحدى مجموعتي حاملات الطائرات الأميركيتين المنتشرتين في المنطقة، وهي معلومات لم يؤكدها حلف الناتو رسميا.