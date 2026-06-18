الحرب زادت النظام الإيراني تماسكا ومعارضيه انقساما

رغم التوقعات بأن تؤدي الحرب إلى إضعاف الحكم في إيران، أظهرت التطورات فشل الرهانات على تغيير النظام، فيما خرجت السلطات الإيرانية محافظة على تماسكها السياسي والأمني، في مقابل ظهور المعارضة أكثر انقساما وعجزا عن توحيد صفوفها.

صُوّرت الحرب ضد إيران على أنها ستكون المحرّك لانهيار الجمهورية الإسلامية، غير أن شهورا من القتال فشلت في الإطاحة بالقيادة الإيرانية، وتركت معارضيها في الداخل والخارج في موقف ضعيف.

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واستهلّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرب على إيران بقوله إن شنّها سيمهّد الطريق للإيرانيين للنهوض ضد السلطات، بعدما عبّر عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بلغت ذروتها في كانون الثاني/ يناير وشكّلت أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ سنوات.

وسارعت جماعات المعارضة المنقسمة خارج إيران لتقديم نفسها كبديل عن السلطات الحاكمة، مع اندلاع الحرب التي قُتل في يومها الأول المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، في ضربات أميركية-إسرائيلية.

بَيدَ أن الجمهورية الإسلامية خرجت من الحرب متماسكة، فيما ازداد انقسام قوى المعارضة في الخارج، وفي حين يواجه المعارضون داخل إيران موجة جديدة من القمع، بحسب خبراء ومنظمات حقوقية.

وفشل رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، في تقديم نفسه بوصفه شخصية قادرة على توحيد المعارضة، فيما ما يزال معارضون بارزون داخل إيران، على غرار نرجس محمّدي، تحت ضغط السلطات.

وقال الأستاذ في جامعة أوتاوا، توماس جونو، "ربما كان لدى فصائل المعارضة دافع إضافي لاغتنام اللحظة.. لكنّ ذلك ببساطة لم يتحقق"، مشيرا إلى أن ما حصل هو أن "الخلافات في صفوف المعارضة في المنفى ازدادت" بالتوازي مع ضعف المعارضة في الداخل "بقدر كبير".

وأعرب البعض في إيران عن أملهم في تدخل خارجي بعد الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد، والتي أشعلتها الأزمة الاقتصادية، قبل أن تنتهي بحملة أمنية عنيفة قالت منظّمات حقوقية إنها أودت بحياة الآلاف.

وسرعان ما تبددت تلك الآمال، إذ إن الجمهورية الإسلامية لم تصمد فحسب، بل نفّذت كذلك حملات أمنية جديدة، وحجبت الإنترنت، وهو أمر عمّق المعاناة الاقتصادية إلى جانب ما خلّفته الحرب من دمار وخسائر بشرية.

التدخل العسكري الخارجي ليس الحل

وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، محمود أميري مقدّم، إن "هذه الحرب لم تكن يوما من أجل حقوق الشعب الإيراني"، فعلى العكس، استغلت السلطات الحرب "كذريعة لتصعيد حدة القمع في الداخل".

وأضاف "على التغيير الديمقراطي أن يأتي من الشعب الإيراني، لا عبر تدخل عسكري خارجي".

وأشار نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، هذا الأسبوع إلى أن الحرب تهدف لوضع حد لبرنامج إيران النووي، وأن ترامب طالما رأى أنه إذا كان "الشعب الإيراني يرغب بالنهوض، فعظيم. الأمر يعود إليهم".

ومع ذلك، رأى إيرانيون في الداخل وقادة في المعارضة أنهم ضحية للغدر، بعد التفاهم الأميركي-الإيراني لإنهاء الحرب.

وكتب بهلوي على منصة "إكس"، أن "التعامل مع هذا النظام سيفشل وسنواجه جميعا العواقب"، محذّرا من أن التفاوض مع الجمهورية الإسلامية بعد حملة قمع الاحتجاجات "خطأ أخلاقي وخلل إستراتيجي".

وحظي بهلوي بقدر من الاهتمام الإعلامي عقب تظاهرات كانون الثاني/ يناير، بعدما هتف بعض المحتجين باسم عائلته، لكنّه فشل في الحصول على دعم ترامب الذي لم يدعم أي شخصية في المعارضة الإيرانية.

سجناء سياسيون

وقال جونو إن التظاهرات وتداعياتها لم تثمر عن مساع جديدة لتأسيس ائتلاف معارض، إذ اكتفت كل مجموعة بتنظيم مسيرات تضامن منفصلة في الخارج.

وانتقدت الأمينة العامة لمنظمة "مجاهدي خلق"، مريم رجوي، الجمهورية الإسلامية وأنصار الشاه على السواء ردا على التفاهم الأميركي-الإيراني، مشيرة إلى أنهم "تمنوا الحرب".

ورحّبت بـ"أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب ومعاناة الشعب الإيراني"، لكنّها شدّدت على ضرورة أن ينصّ أيضا على وضع حد لإعدام السجناء السياسيين.

وحذّرت منظمات حقوقية والأمم المتحدة من تزايد عمليات الإعدام في إيران والتي بلغ عددها أكثر من 40 منذ اندلاع الحرب، وعمليات التوقيف التي يرتبط كثير منها بالاحتجاجات التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب إرهابية".

وحذّرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، من أي اتفاق يتجاهل المخاطر التي يواجهها الإيرانيون المعارضون للجمهورية الإسلامية.

وقالت إن "المحتجين والمعارضين، وغيرهم من المدافعين عن التغيير السياسي الجوهري ما زالوا يواجهون خطرا كبيرا بالتعرّض لمزيد من الجرائم الفظيعة من قبل السلطات الإيرانية".