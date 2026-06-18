سويسرا تستضيف محادثات أولية بين واشنطن وطهران

تستعد سويسرا لاستضافة محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في منتجع بورغنشتوك، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، لبحث آليات تنفيذ اتفاق التفاهم الأخير بين الجانبين.

أعلنت الحكومة السويسرية، الخميس، أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في منتجع بورغنشتوك الجبلي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

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وأوضحت الحكومة أن الخطة الحالية تشمل اجتماعا يضم وفودًا من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، بهدف بحث آليات تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى خطوات عملية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن مراسم توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن ستُعقد الجمعة في سويسرا، مشيرًا إلى ترتيبات تشمل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية بشكل فوري.

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مشاركة الوكالة في المفاوضات، داعيا إلى بدء خطوات ملموسة بين الطرفين، ومشيرا إلى وجود خيارات متعددة للتعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم.

وحذر غروسي من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز، معتبرًا أنه في حال عدم إعادة فتحه حتى نهاية حزيران/يونيو، فقد يدخل الاقتصاد العالمي في “منطقة خطر”.

مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية ترسم خارطة طريق لوقف التصعيد والتسوية الشاملة

كشفت الوثيقة الكاملة لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس ووكالة الأنباء الإيرانية، عن خارطة طريق تتضمن إجراءات أمنية وسياسية واقتصادية تهدف إلى إنهاء التصعيد بين الطرفين والتمهيد لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وتنص المذكرة على وقف فوري ودائم لجميع العمليات العسكرية بين الجانبين وحلفائهما، بما يشمل الساحة اللبنانية، مع التزام متبادل بعدم استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل طرف.

كما تتضمن المذكرة إجراءات متبادلة لتخفيف التوتر، تشمل رفع الحصار والعقوبات عن إيران تدريجيًا، وإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والسماح باستئناف صادرات النفط.

وفي الجانب النووي، تؤكد إيران التزامها بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، فيما يتفق الطرفان على معالجة ملف اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتشمل الوثيقة أيضا إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ بنود التفاهم، والعمل على تثبيت الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، إلى جانب إعداد خطة دولية لإعادة إعمار إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.

كما تتضمن الوثيقة إجراءات متبادلة تشمل رفع الحصار والعقوبات الأميركية تدريجيا، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، واستئناف صادرات النفط، وسحب القوات الأميركية بعد إقرار الاتفاق النهائي، مقابل تأكيد إيران عدم إنتاج أسلحة نووية، ومواصلة معالجة ملف المواد المخصبة ضمن إطار تفاوضي بإشراف دولي، مع الحفاظ على الوضع القائم حتى استكمال المفاوضات.