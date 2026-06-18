لبنان: توقيف شخص يشتبه باستيراده أجهزة لتصنيع مسيّرات حزب الله

أوقف القضاء اللبناني مواطنًا للاشتباه باستيراده أجهزة لصناعة محركات مسيرات حزب الله، بناءً على استنابة قضائية فرنسية، حيث اعترف المتهم باستيراد ثلاث شحنات بحرية، نافيًا علمه بطبيعة استخدامها أو بالجهة المستلِمة المفترض انتماؤها للحزب.

أوقف القضاء اللبناني، بناء على استنابة قضائية فرنسية، مواطنا يشتبه باستيراده أجهزة تُستخدم في صناعة محرّكات المسيرات التي ينتجها حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس.

واعتمد حزب الله على مسيّرات متفجرة تعمل بالألياف الضوئية في مهاجمة قوات ومواقع إسرائيلية، وقال مسؤولون فيه إنها تصنّع في لبنان.

وقال المصدر القضائي، إنه تم توقيف لبناني "بتهمة استيراد معدات وأجهزة كهربائية يُشتبه في استخدامها بتصنيع المحركات العائدة للطائرات المسيّرة التي يصنعها حزب الله".

وذكر المصدر أن "توقيف (الشخص) جاء بناء على استنابة قضائية فرنسية، طالبت لبنان بتسليمها إياه، للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف أفراد منها في فرنسا، للاشتباه بتصديرها معدات لصالح حزب الله".

واعترف الموقوف، الذي يملك شركة متخصصة في المعدات الكهربائية، خلال التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بأنه "استورد ثلاث شحنات تمّ نقلها بحرا، وأُدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية العائدة لشركته"، وفق المصدر.

ونفى الموقوف علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، مضيفا أنه سلّمها لشخص يعرف لقبه لا اسمه الحقيقي، "يُعتقد أنه ينتمي إلى حزب الله"، بحسب المصدر القضائي.

وأبلغت السلطات اللبنانية السلطات الفرنسية بتوقيف المشتبه به، وطلبت منها تزويدها نسخة من التحقيقات التي أجرتها في هذا الملف.

وشكّلت المسيّرات العاملة بالألياف الضوئية التي عزز حزب الله استخدامها منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الثاني من آذار/ مارس، تحدّيا جديدا للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأوقعت خسائر في صفوفها.

ويصنّع الحزب محليا تلك المسيّرات، الصغيرة الحجم والمنخفضة الكلفة.