موجز أنباء العالم الخميس

يشهد المشهد الدولي زخما دبلوماسيا بعد توقيع مذكرة تفاهم أميركية إيرانية تمهّد لمفاوضات تبدأ الجمعة في سويسرا، وسط ترحيب دولي وتراجع أسعار النفط، فيما تواصلت الغارات على لبنان؛ وفي ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الخميس.

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التفاهم لإنهاء الحرب على إيران، في حين أشاد نظيره الإيراني مسعود بزشكيان باتفاق "تاريخي" بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، غداة توقيعهما مذكرة تمهّد لمفاوضات من المقرر أن تبدأ في سويسرا الجمعة.

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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، أن "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة قرب لوسيرن في وسط البلاد. وقالت "في الوقت الحالي، لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسيطين باكستان وقطر، غدا في بورغنشتوك لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق".

وأسفر التفاهم عن تراجع أسعار النفط في ظل ارتياح لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة في العالم.

وغادرت الناقلة "مريخ" (Mraikh) للغاز الطبيعي المسال التي ترفع علم فرنسا منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، لتكون أول سفينة فرنسية تعبر هذا الممرّ المائي منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها لبدء تحديد "الخطوات الملموسة" التي سيتعين اتخاذها في إطار أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي.

في المواقف اعتبرت قطر أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي ساهمت في التوصل إليه، يشكل أساسا صلبا للمحادثات المرتقبة بين البلدين.

ورحّبت الصين بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية داعية الطرفين إلى مواصلة تعاونهما خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

لبنان

استشهد ثلاثة أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية في البلاد، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على إنهاء الحرب بما في ذلك بلبنان.

من ناحيته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في المعارك مع حزب الله جنوبي لبنان.

القدس

احتجّت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس المحتلة على ما وصفته بأنه "استيلاء غير قانوني وغير مشروع" من جانب إسرائيل على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان.

إسرائيل/ الاتحاد الأوروبي

أعلنت إسرائيل قطع التواصل مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نُسبت إليها، قارنت فيها بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

أميركا/ كندا/ ناتو

صعّد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الضغوط على كندا والحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي معلنا عن مراجعة واشنطن انتشارها العسكري في أوروبا في غضون ستة أشهر.

الحرب الروسية الأوكرانية

نفّذت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيّرة على موسكو، في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب بإجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة، على ما أفاد مسؤولون.

إلى ذلك، سلمت روسيا رفات 522 شخصا إلى أوكرانيا قالت إنها لجنود قتلى، حسبما قال مسؤولون، في واحدة من مبادرات التعاون القليلة بين البلدين المتحاربين.

بريطانيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ميكرفيلد في شمال غرب إنجلترا لانتخابات تشريعية قد تشكّل نتائجها بداية النهاية لرئيس الوزراء كير ستارمر إذا ما فاز بها خصمه الأبرز في حزب العمّال آندي بورنم وأطاحه من منصبه.

الإمارات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، بعد دول غربية منها أستراليا وبريطانيا وكندا.