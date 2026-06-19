باريس تدعو إسرائيل إلى "الالتزام" بالاتفاق الإيراني الأميركي لوقف الحرب بما في ذلك في لبنان

حض وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إسرائيل على الالتزام بالاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب, تزامنا مع استشهاد 18 لبنانيا بغارات على النبطية، ومقتل 4 جنود إسرائيليين بالجنوب، مقللا من دلالات إرجاء سويسرا للمفاوضات النهائية الجارية بين واشنطن وطهران.

حضّ وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إسرائيل، اليوم الجمعة، على "الالتزام" ببروتوكول الاتفاق الموقّع، الأربعاء، بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينصّ على وقف الحرب، بما في ذلك في لبنان، بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النبطية في جنوب لبنان، وأوقعت عشرات الشهداء والمصابين.

وقال بارو في تصريحات عبر إذاعة "فرانس إنفو"، إن "هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية، وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به، وينبغي للولايات المتحدة، خصوصا أن تمارس كلّ ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتقوم بذلك".

وأسفرت غارات إسرائيلية ليل الخميس - الجمعة على منطقة النبطية جنوب لبنان عن استشهاد 18 شخصا وإصابة 33 على الأقل، بحسب حصيلة أولية، لوزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته، صباح الجمعة، مقتل أربعة من عسكرييه في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وأعلنت الخارجية السويسرية إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلى أجل غير مسمى.

وخفّف بارو من وطأة هذا الإعلان، عادا أن "الأصعب لا يزال أمامنا ولا بدّ من عدم الإسهاب في تأويل المؤشّرات من وراء تأجيل الاجتماعات، طالما أن هذا الاتفاق قد أبرم" مساء الأربعاء.

وشدد على أن "الأهمّ راهنا هو أن تتواصل المحادثات، بما فيها تلك التقنية، كي يتسنّى تنفيذ المراحل الأولى المنصوص عليها في هذا الاتفاق".