موجز أنباء العالم الجمعة

أرجأت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تصاعدت الغارات والمواجهات في لبنان، وتواصلت التطورات الدولية مع استئناف الملاحة في مضيق هرمز وتحذيرات أممية بشأن أطفال غزة وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة.

من بلدة في جنوب لبنان إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة (Gettyimages)

بدت مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران والولايات المتحدة على المحك، مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا، وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان، في وقت اشترطت طهران التزام واشنطن بـ"الخطوط الحمراء" التي حددتها الجمهورية الإسلامية للتفاوض.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستشهد 47 شخصا وأصيب نحو 100 آخرين الجمعة جراء غارات شنّتها اسرائيل، غالبيتها في جنوب لبنان، حيث أعلن جيشها مقتل أربعة جنود وإصابة 5 آخرين جراء استهدافهم بعبوة ناسفة في كفرتبنيت، في تصعيد هو الأحدث منذ توصل طهران وواشنطن إلى تفاهم لإنهاء الحرب يشمل لبنان.

واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التصعيد الإسرائيلي "الخطير والمدان" يستهدف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار. من جانبه، أكد حزب الله أنه "سيبقى بالمرصاد" لأي اعتداء اسرائيلي على لبنان، داحضا اتهامه بخرق الهدنة.

وجاء ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 100 هدف لحزب الله وقتل عشرات من عناصره، ردا على ما وصفها بانتهاكات لوقف إطلاق النار.

وكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن قوات الجيش ستبقى في لبنان "طالما اقتضت الضرورة"، مهدّدا حزب الله "بدفع ثمن باهظ جد"، وذلك بعد مقتل الجنود الأربعة.

وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "يجب أن يحترق لبنان بكامله".

إلى ذلك، حضّ وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل على "الالتزام" ببروتوكول الاتفاق الموقّع بين واشنطن وطهران.

مضيق هرمز

عبرت 25 سفينة تجارية، الخميس، مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقّعته الولايات المتحدة وإيران، في أعلى عدد للسفن العابرة منذ منتصف نيسان/ أبريل، بحسب بيانات نشرتها الجمعة مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية "ايه اكس اس مارين" (AXSMarine).

أميركا

يعتزم البنتاغون أن يطلب من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار للمساهمة خصوصا في تغطية تكاليف الحرب على إيران، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك، ودّع مسؤولو البيت الأبيض إحدى طائرتي الرئاسة الأميركية "إير فورس وان"، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة، وسط تساؤلات حول الطائرة التي ستخلفها والتي قد تكون طائرة "بوينغ 747" أهدتها قطر إلى دونالد ترامب.

غزة

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها "وهم قاتل" للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مصر/ باكستان/ السعودية/ تركيا

يستقبل وزير الخارجية المصري نظراءه من باكستان والسعودية وتركيا، الأحد، في مدينة العلمين على البحر المتوسط، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية.

فرنسا

منعت الشرطة الفرنسية تظاهرة كان مقررا أن تنظمها السبت جماعة معارضة إيرانية تحظرها طهران، عازية ذلك إلى احتمال وقوع اشتباكات، في قرار ندد به المنظمون.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أسفر قصف روسي عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أوكرانيا، بينهم طفلة في الثامنة من العمر، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، فيما هددت موسكو بمواصلة غاراتها غداة هجوم أوكراني واسع على العاصمة الروسية.

ضربة أميركية ضد تهريب المخدرات بالمحيط الهادئ

قتل ثلاثة رجال في شرق المحيط الهادئ بضربة أميركية على زورق يشتبه بتهريبه مخدرات، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

فنزويلا

التقى أعضاء في الحكومة الفنزويلية المؤقتة، مع حزب معارض رئيسي لبحث تحقيق "انتقال ديمقراطي" في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

بريطانيا

أكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجدّدا أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه، رغم فوز خصمه آندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة لإطاحته من رئاسة الحكومة.

إيطاليا/ أميركا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة "إكس" إلغاء زيارته للولايات المتحدة في 21 و22 حزيران/ يونيو بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الخطيرة والمسيئة" في حق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

إيران/ مونديال 2026

أعلن مسؤول في المنتخب الإيراني، أن اتحاد بلاده لكرة القدم سيتقدم بشكوى لدى نظيره الدولي (فيفا) بسبب "القيود" المفروضة على فريقه خلال كأس العالم والتي تمنعه، بحسب قوله، من الاستعداد لمباراته أمام بلجيكا بأريحية.