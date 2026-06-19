مونديال 2026: إيران تعتزم تقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود المفروضة عليها

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عزمه تقديم شكوى للفيفا ضد قيود أميركا المونديالية، والتي تمنع فريقه من الاستعداد لبلجيكا بأريحية، وتأتي الشكوى إثر رفض منح تأشيرات لوفده، وإلزامه بدخول لوس أنجلوس قبل أي مباراة بيوم واحد ومغادرتها فوراً.

أعلن مسؤول في المنتخب الإيراني، الخميس، أن اتحاد بلاده لكرة القدم سيتقدم بشكوى لدى نظيره الدولي (فيفا) بسبب "القيود" المفروضة على فريقه خلال كأس العالم والتي تمنعه، بحسب قوله، من الاستعداد لمباراته أمام بلجيكا بأريحية.

وسبق أن أبدى المنتخب الإيراني استياءه من رفض الولايات المتحدة، منح تأشيرات لبعض أفراد الجهاز المساند للفريق للمشاركة في البطولة، وهو يشتكي الآن من أنه لن يُسمح له بالوصول إلى لوس أنجلوس، "إلا قبل يوم واحد من المباراة"، بدلا من يومين، كما هو معتاد.

وعدّ المسؤول في بيان، أن هذه "القيود تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة وقد تضر بالتحضيرات"، مضيفا: "وبناء عليه، سيعبّر الاتحاد رسميا عن استيائه ويتقدم بشكوى رسمية لدى فيفا عبر القنوات المناسبة".

وكان مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعه نوي، قد عدّ، الإثنين، بعد التعادل أمام نيوزيلندا 2-2 في المباراة الأولى التي أقيمت أيضا في لوس أنجلوس، أن فريقه هو "الأكثر تعرضا للاضطهاد في كأس العالم".

وبعد أشهر من الغموض المرتبط بالحرب، يشارك "تيم ميلّي" في البطولة لكنه اضطر في اللحظة الأخيرة إلى نقل معسكره إلى المكسيك، حيث اختار تيخوانا مقرا له بدلا من أريزونا، كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لنحو 15 عضوا من وفده.

ورغم هذه الصعوبات، وضع الجهاز الفني برنامجا يقضي بأن "يصل الفريق إلى كل مدينة مضيفة قبل يومين من كل مباراة، ويعود إلى مقر إقامته في اليوم التالي للمباراة لضمان أفضل تحضير فني وبدني"، بحسب ما أوضح المسؤول الإيراني.

لكن المنتخب الإيراني لم يتمكن خلال مباراته أمام نيوزيلندا، من الوصول إلى لوس أنجلوس إلا عشية اللقاء، واضطر إلى المغادرة فور إطلاق صافرة النهاية.

وقال المسؤول إن "الوضع نفسه يتكرر اليوم قبيل المباراة الثانية لإيران أمام بلجيكا".

وكانت البعثة قد طلبت الوصول إلى لوس أنجلةس اعتبارا من الجمعة، من أجل التأقلم قبل المباراة المقررة، الأحد، في الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي، لكن البيان أشار إلى أن هذا "الطلب رُفض مجددا".

في المقابل، رفضت الإدارة الأميركية المزاعم الإيرانية.

وصرّح رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم المونديال، أندرو جولياني، الإثنين، أن إيران أُبلغت مسبقا بأنه لن يُسمح لها بدخول الولايات المتحدة، إلا في اليوم السابق للمباراة.

وقال جولياني لشبكة "سي بي أس نيوز": "سيُسمح للفريق بالدخول قبل يوم واحد من المباراة".

وأضاف أنه "سيُطلب منهم المغادرة في اليوم الذي تنتهي فيه المباراة، أي مساء يوم المباراة. وسيتمكنون من فعل ذلك مجددا في لوس أنجلوس".

وذكر أن الإجراء نفسه سيُطبق على مباراة إيران الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر في سياتل في 26 حزيران/ يونيو.